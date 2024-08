Mercato : Carboni confirme sa venue à l’OM !

L’Olympique de Marseille va accueillir une nouvelle recrue ce lundi. C’est en tout cas ce qu’annonce le journaliste Italien Fabrizio Romano. Valentin Carboni a confirmé qu’il allait signer à l’OM.

« Je suis prêt à rejoindre l’Olympique de Marseille, j’ai hâte ! Je veux faire de mon mieux pour le club », a annoncé le joueur en direct de Milan où il a signé sa prolongation de contrat avant de rejoindre l’OM.

🔵⚪️🇦🇷 Valentín Carboni: “I’m ready to join Olympique Marseille, I can’t wait! I want to do my best for the club”.

Documents signed with Inter to extend his contract for next five years, then he will travel to Marseille later today. pic.twitter.com/KRv3yZo5ep

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2024