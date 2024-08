Mercato OM : Fabrizio Romano met fin à une cible séduisante !

Le mercato de l’Olympique de Marseille est encore loin d’être fini. Les dirigeants marseillais veulent modifier en profondeur l’effectif. Une des cibles séduisantes du club marseillais ne rejoindra pas l’OM.

Annoncé dans le viseur de l’OM depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain argentin Equi Fernández ne posera pas ses valises à Marseille durant ce mercato estival. Le joueur de Boca était une piste alléchante pour renforcer l’entre jeu olympien. Mais c’est finalement au Qatar que l’international Albiceleste va poursuivre sa carrière. C’est en tout ça ce qu’annonce le journaliste Italien Fabrizio Romano sur les réseaux sociaux :

« Equi Fernández à Al Qadsiah, « Here we go » ! Le club saoudien a confirmé avec des documents officiels qu’il était sur le point de déclencher une clause libératoire de 20 millions de dollars. Contrat de cinq ans pour le talentueux milieu de terrain de 22 ans qui quitte Boca Juniors. Equi, s’apprête à rejoindre Nacho et Aubameyang à Al Qadsiah en Arabie saoudite », a-t-il indiqué sur Twitter.

🚨🇸🇦 Equi Fernández to Al Qadsiah, here we go! Saudi club confirmed with formal documents they’re set to trigger $20m release clause.

Five year deal for 22 year old talented midfielder who’s leaving Boca Juniors.

Equi, set to join Nacho and Aubameyang at Al Qadsiah in Saudi. 🇦🇷 pic.twitter.com/VkdTflrhNe

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2024