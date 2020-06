Mercato : Ce que demande l’OM pour Sanson, Sarr, Kamara et Caleta Car…

L’OM attend la décision du Fait Play Financier (cette semaine?) pour y voir plus clair. En attendant l’arrivée d’un directeur sportif, c’est André Villas-Boas qui gère le recrutement à venir. Mais avant cela il faudra vendre et le club olympien est gourmand…

Ce lundi, la Provence consacre une page de son journal aux joueurs susceptibles de quitter l’OM cet été. Le prix attendus sont élevés et cette fois il sera difficile de remettre la faute sur Andoni Zubizarreta. Un agent d’un des joueurs du vestiaire marseillais donne un avis tranché sur les marges de manœuvres réduites de l’ancien directeur sportif : « Andoni sait vendre, tous les gros agents de la planète football l’ont rencontré.Mais il était dur en affaires car il avait des ordres de sa direction pour vendre à des tarifs élevés. Le problème, c’est que ce n’est pas l’OM qui fait le marché, mais les gros clubs… »

Le quotidien régional revient sur les 4 joueurs susceptibles de quitter Marseille en cas de belle offre. En premier, le nom de Morgan Sanson est logiquement cité. Le milieu de terrain sort d’une belle saison et son départ cet été était prévu dans le cadre de sa prolongation de contrat. Même si son agent a clairement faire savoir que l’OM ne pourra pas l’obliger à partir s’il ne trouve pas un projet attrayant. D’autant que la présence de la Ligue des Champions et de Villas-Boas incitent les joueurs à rester. L’OM demanderait entre 35 et 40M€ pour l’ancien joueur du MHSC…

Difficile d’obtenir les montant exigés pour Sarr, Sanson, Kamara ou DCC ?

Ensuite, le joueur qui aurait le plus de touches se nomme Bouna Sarr. Le latéral droit reconverti est à maturité et à 28 ans il pourrait rejoindre un championnat étranger. L’Allemagne (Wolsbourg), l’Angleterre (Everton) mais surtout l’Espagne (Séville, Bétis et Atlético) sont intéressés. L’OM aimerait récupérer un chèque estimé à 15M€. Ensuite, il y a les deux plus jeunes, Boubacar Kamara ne se voit pas partir, malgré l’intérêt du PSG et du Milan. L’OM ne négociera pas en dessous de 40M€. Un tarif que pourrait attendre la direction olympienne pour Duje Caleta-Car, au profil parfait pour la Premier League, mais ce dernier n’a pas (encore) reçu d’offres à cette hauteur… L’OM doit vendre mais devrait avoir du mal à recevoir les offres attendues…