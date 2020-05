Mercato OM : Kamara donne sa position concernant son avenir

Le milieu de terrain et défenseur de l’Olympique de Marseille, Boubakar Kamara, a évoqué son venir sur compte Instagram. Il explique ainsi qu’il n’envisage pas quitter le club marseillais cet été.

L’Olympique de Marseille va devoir vendre plusieurs jours durant le prochain mercato pour renflouer les caisses. Boubakar Kamara représente l’une des plus grandes valeurs marchandes de l’effectif Olympien. Il ne compte toutefois pas quitter l’OM cet été. C’est ce qu’il a fait savoir sur son compte Instagram :

Tous les joueurs cette saison voudront jouer la C1

« Ça serait un rêve et un objectif de jouer la C1 avec l’OM. C’est le club où j’ai toujours joué. Je la regardais depuis les tribunes quand j’étais petit. Avoir cette musique au Vélodrome, ça serait magnifique. Si on se qualifie à l’issue de la saison, vous connaissez la suite, je ne vais pas faire de dessin ! Tous les joueurs cette saison voudront jouer la C1 si on contribue à la qualification. Je ne vois pas pourquoi on parlerait de mercato ou de la jouer ailleurs. » Boubakar Kamara – Source : Instagram