Mercato : Ce que l’OM a dû payer pour l’arrivée de De Zerbi !

Ce lundi soir, l’Olympique de Marseille a annoncé l’arrivée de Roberto De Zerbi au poste d’entraîneur. Voici ce que le club a dû payer à Brighton pour récupérer l’Italien !

C’est enfin officiel ! L’Olympique de Marseille a communiqué ce lundi soir sur un accord de principe trouvé avec Roberto De Zerbi pour son arrivée dans les prochains jours. Le coach italien et son staff arriveront à la reprise qui, d’après L’Equipe, a été repoussée de quelques jours.

L’arrivée de Roberto De Zerbi ne se fait pas dépense pour l’OM ! En effet, comme prévu dans le contrat de l’Italien à Brighton, le club a dû payer 6 millions d’euros pour s’attacher les services de RBZ. Fabrizio Romano confirme que le club anglais recevra bien ce chèque en compensation de son départ.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Fabrizio Romano lance le « Here We Go » pour Iliman Ndiaye…

🚨🔵⚪️ Roberto de Zerbi to Olympique Marseille, here we go! Agreement signed until June 2027, three year deal.

De Zerbi, ready to start OM chapter with Brassier as first signing soon.

Brighton will receive around €6m compensation. pic.twitter.com/eXjXxQHlKd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2024