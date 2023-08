Mercato : Ce que l’OM va toucher pour le départ d’Ünder !

L’Olympique de Marseille va se séparer de Cengiz Ünder qui va signer à Fenerbahçe. L’ailier droit devrait rapporter une certaine somme aux caisses du club !

L’OM avance sur les départs après s’être bien renforcé offensivement. Pablo Longoria aurait bouclé le transfert de Cengiz Ünder à Fenerbahçe d’après les informations de Fabrizio Romano. Le journaliste italien a confirmé que le Turc faisait son retour en Süper Lig après deux saisons à l’OM.

20% pour l’AS Roma !

La Provence et RMC Sport s’accordent à dire que l’Olympique de Marseille devrait récupérer 15 millions d’euros sur ce transfert. Cependant, une partie de ce que va rapporter l’international turc devrait aller à l’AS Roma, comme convenu lors de sa venue ! Cela serait à hauteur de 20%.

« S’appuyer sur les jeunes »

« Aujourd’hui, il y a des petits jeunes sur les côtés comme Mughe qui rentre et qui marque. Il faut en parler et les mettre en avant, car, le peu de match qu’on a pu voir, il a marqué. C’est des signes forts alors oui, on ne le voit pas beaucoup, mais quand il joue, il met des buts donc pourquoi pas s’appuyer sur des jeunes comme ça aussi, en sachant qu’ils vont faire quoi 10 matchs dans l’année. Autant conserver ces jeunes qui vont prendre de l’expérience pour les préparer pour les saisons à venir. »

Le secteur offensif de Marseille est assez fourni pour se passer d’Under pour l’ancien joueur de l’OM. Surtout que d’autres joueurs peuvent aussi dépanner à ce poste. « Après des doublures à ce poste, il y en a quelques unes. T’a Ounahi, Harit, tu peux avoir aussi Guendouzi, même si ce n’est pas son poste. T’as Veretout, il y en a des milieux, tu peux aussi avoir Ndiaye qui décroche sur un côté. », détaille notre consultant.