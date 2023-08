OM : « on est coincé avec une fin de mercato qu’on ne maîtrise pas ! « 

Dans Débat Foot Marseille, l’équipe composée de notre journaliste Benjamin Courmes et nos deux invités, Jérémy Attali, journaliste pour Actu Marseille et Romain Di Stefano est revenu sur le manque de joueur à l’OM au poste d’ailier.

L’Olympique de Marseille a un manque quantitatif d’ailier pour la saison à venir ? C’est ce qui est ressorti dans notre émission Débat Foot Marseille, hier. Après le match face au Panathinaikos, Jérémy Attali semblait inquiet quant au fond de jeu et au caractère de cette équipe. » Ce serait idiot d’être inquiet après un match, mais je le suis quand même. Parce que je ne vois pas du tout le boulot qui a été fait pour passer ce tour. Donc ça a été court, mais tu dois voir des choses.« , explique le journaliste.

« Le problème c’est qu’il n’y a qu’un seul ailier »

Pour lui, le choix d’Ounahi sur l’aile gauche est incompréhensible.« L’idée de mettre Ounahi à gauche je ne sais pas comment ça a pu germer ». Un constat qui prouve selon notre invité le manque quantitatif à ce poste. « Mais après le problème, c’est que dans cette équipe il n’y a qu’un seul ailier, c’est Sarr. L’autre ailier, c’est Under et t’es en train de le vendre. Donc je pense qu’on est coincé entre une fin de mercato qu’on ne maîtrise pas vraiment et une équipe à reconstruire. Mais vu que t’es entre ces deux eaux-là ça donne le match qu’on a vu hier donc moi, je suis assez inquiet.« .

Des recrues à venir à ce poste ?

Florent Germain dévoilait il y a quelques jours dans l’After sur RMC que le club était aussi à la recherche d’un ailier gauche. Le premier joueur sur la liste pourrait être Wildson Isidor, attaquant du Lokomotiv Moscou. Àgé de 23 ans, le Français peut jouer sur tout le front de l’attaque, mais a été le plus souvent utilisé à gauche en Russie. Si un transfert direct est actuellement en négociation. Il reste toutefois lié à des mouvements que l’OM doit effectuer dans le sens des départ au sein de son effectif avant de finaliser un nouvel achat.

Javier Ribalta, ancien directeur sportif du Zénith Saint-Pétersbourg, a suivi de près le Championnat russe où Isidor s’était fait remarquer. Le joueur a la capacité de faire la différence quand il rentre. Le joueur a captivé l’attention de l’OM. Ce dernier n’arrivera toutefois pas dans la peau d’un titulaire.