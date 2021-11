Mercato : Ce solide défenseur de Premier League avoue, « l’OM c’est un rêve! »

Difficile de ne pas être un supporter de l’OM quand on est né à Marseille. Malgré une grosse première saison en Premier League et des ambitions fortes, Wesley Fofana n’exclut pas d’un jour jouer pour son club de cœur…

Recruté pour un montant d’environ 35 millions d’euros lors de l’été 2020, Fofana a réussi son examen de passage de l’ASSE à Leicester. Le joueur de bientôt 21 ans a réalisé une grosse première saison en Premier League. Alors qu’il est annoncé dans le viseur de Chelsea et du nouveau riche Newcastle, ce dernier a de grosses ambitions. En convalescence suite à une fracture du péroné contractée lors d’un match de préparation en août, le joueur s’est confié dans le cadre d’un Space Twitter avec le journaliste Fabrice Hawkins. Il a affiché son attachement à l’OM mais aussi son attirance pour les grands clubs comme le Real ou encore United…

A lire : Mercato OM : « on pourra se renforcer et lutter pour le titre »

Je suis supporter marseillais depuis ma naissance — Fofana

« Jouer à l’OM un jour? Peut-être, on verra bien… Je suis supporter marseillais depuis ma naissance. Marseille, c’est un rêve. On ne sait pas ce dont est fait le foot. (…) Il y a Marseille, le Real Madrid, le Barça. En Premier League, il y a Chelsea, United, City… Mais il faut travailler pour réaliser ses rêves. Par le travail, on peut tout réussir. » Wesley Fofana – source : Space sur Twitter (17/11/2021)

Leicester: Fofana rêve toujours de jouer à l’OM: Wesley Fofana (20 ans), défenseur de Leicester, a rappelé son admiration pour l’OM, où il aimerait jouer un jour même si cela ne sera pas pour tout de suite. https://t.co/g2qgK85R7a pic.twitter.com/JI9DSPDjfT — actu-sport (@actusportcom) November 18, 2021

Dans un entretien pour Oh My Goal, Wesley Fofana avait déjà affiché son amour pour l’Olympique de Marseille en septembre dernier…

«Le club dans lequel je rêve de jouer ? L’OM. Ça restera toujours un rêve. Peut-être que ça va se passer dans ma carrière, je ne sais pas, je ne peux pas savoir. Mais ça restera toujours un rêve parce que c’est ma ville. C’est mon club, celui que j’ai supporté étant petit, et que je supporte toujours Quand je regarde les matches de l’OM, je suis comme un fan. Je crie, je chante, c’est comme ça, c’est mon club. Est-ce que je veux, est-ce que je pourrais ? Ça, je ne peux pas savoir. On verra bien.» Wesley Fofana – Source : Oh My Goal (10/09/2021)