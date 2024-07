Mercato : C’est confirmé, 15 à 16M€ dans les caisses de l’OM?

Le départ d’Ismaila Sarr se confirme. L’international sénégalais va signer à Crystal Palace et l’Olympique de Marseille devrait récupérer un joli chèque en provenance du club anglais !

Retour en Angleterre pour Ismaila Sarr? Fabrizio Romano affirme ce lundi soir qu’il n’y a pas d’accroc pour le départ du Sénégalais vers Crystal Palace. L’ailier devrait bien signer dans le club de Premier League contre une somme avoisinant les 15 à 16 millions d’euros. Une belle offre qui va faire du bien aux finances du club et permettre de débloquer de nouveaux dossiers côté arrivées !

🔵🔴🦅 No issues for Ismaïla Sarr’s move to Crystal Palace, agreed since last week.

Timing slower as he needed to get green light on visa but all set to be sorted this week, then time for medical.

Sarr will join #CPFC from Olympique Marseille on €15/16m deal. pic.twitter.com/lKDyE8OvBC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2024