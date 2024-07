Mercato OM : The Athletic confirme pour Sarr et Crystal Palace !

L’arrivée de Greenwood au poste d’ailier droit pousse Ismaïla Sarr vers la sortie. L’international sénégalais aimerait retrouver l’Angleterre, il aurait trouvé un accord avec Crystal Palace.

En effet, selon The Athletic, « Crystal Palace a trouvé un accord de principe personnel avec Ismaila Sarr pour un contrat de quatre ans et travaille désormais pour convenir d’un montant avec Marseille. (…) Les clubs négocient mais sont actuellement en désaccord sur le montant du transfert. Les discussions ont commencé la semaine dernière avec Palace, fan de longue date de l’attaquant sénégalais. » Sous l’impulsion de Marcelino, Sarr avait été recruté en provenance de Watford l’été dernier, le montant de l’opération est estimé à 13M€. L’OM ne devrait pas accepter un chiffre inférieur à ce montant.



Accord Sarr / Crystal Palace, pas encore avec l’OM !

Crystal Palace have agreed personal terms in principle with Ismaila Sarr over a four-year contract and are now working to agree a fee with Marseille.#CPFC | #PL More from @AdamLeventhal ⤵️https://t.co/EBiLmfkSoN — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 23, 2024



En effet, selon Fabrizio Romano, « Crystal Palace veut Ismaïla Sarr, des discussions sont en cours mais l’Olympique de Marseille a rejeté sa proposition d’ouverture. Les négociations sont toujours en cours entre les clubs, Sarr souhaitant un retour en Premier League, mais une nouvelle proposition est nécessaire pour y parvenir. » L’international sénégalais de 26 ans dispose d’un confortable salaire avec l’OM et d’un contrat jusqu’en 2028.

Première Offre refusée par l’OM pour Sarr !

🚨🔴🔵 Crystal Palace want Ismaïla Sarr, talks taking place but Olympique Marseille have rejected their opening proposal. Negotiations still ongoing between the clubs with Sarr keen on Premier League return, but new proposal needed to get it done. pic.twitter.com/4aupBD833z — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2024

L’attaque de l’OM devrait être bien différente de celle connue cette saison. Avec l’arrivée de Greenwood et le départ d’Aubameyang, les cartes devraient être redistribuées. Arrivé il y a un an, Ismaïla Sarr est poussé vers la sortie alors que le club ne compte plus sur lui. Peu convaincant cette saison par ses performances, l’ailier droit pourrait faire un retour en Angleterre alors qu’un club de Premier League serait intéressé par lui.

Crystal Palace vise Sarr ?

🚨EXCL: 🔵⚪️🇸🇳 #Ligue1 | 💰 Crystal Palace a formulé une première proposition contractuelle à Ismaïla Sarr. Négos en cours pour tenter de trouver un accord. Sarr est emballé par un retour en 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🗣 Des premiers échanges ont également eu lieu entre l’OM et le club anglais… pic.twitter.com/VCzr3wAvLm — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 19, 2024

En effet, d’après le journaliste Santi Aouna, l’ailier sénégalais serait suivi de près par Crystal Palace. Le club aurait formulé une première proposition contractuelle à Ismaïla Sarr, qui est emballé par un retour dans le pays qu’il a quitté l’été dernier. Des négociations sont en cours afin de trouver un chemin d’entente. Des premiers échanges ont également eu lieu avec l’OM qui ne retiendra pas son joueur.