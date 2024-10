Mercato : C’est confirmé pour Paul Pogba à l’OM ! Discussions avancées pour cet hiver !

Annoncé par Patrice Evra comme étant une possibilité pour le mercato d’hiver, un journaliste confirme des discussions entre l’OM et le milieu de terrain !

C’est confirmé ! Ce qui était alors une rumeur lancée par Patrice Evra sur RMC se transforme en information. D’après Malick Traoré, journaliste ivoirien, l’OM est bien en discussions avec Paul Pogba pour une arrivée cet hiver. Mehdi Benatia aurait d’ailleurs débuté les discussions il y « plusieurs semaines » !

C’est désormais officiel, Paul Pogba pourra bientôt refouler les pelouses après sa longue suspension ! Le calvaire se termine en mars 2025 après le communiqué du TAS… De quoi faire rêver les supporters marseillais de le voir sous le maillot de l’OM, encore plus après la déclaration glissée par Patrice Evra sur RMC. Pour nos intervenant dans notre émission Débat Foot Marseille diffusée ce lundi, l’ancien latéral gauche ne dit pas ça pour rien !

🚨 Paul Pogba and Juventus, expected to agree on contract termination as he will become a free agent.

Talks to follow from tomorrow after CAS verdict, as Paul will be available from March.

Paul Pogba also feels a fresh start would be best solution for him and his career. pic.twitter.com/niTvAzRbzt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 6, 2024