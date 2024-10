Mercato OM : « De Zerbi m’a fait comprendre qu’il aurait aimé me faire revenir, mais il fallait dégraisser »

Roberto De Zerbi et la direction de l’OM ont profondément remodelé l’effectif olympien. Mais l’objectif n’a pas été atteint, plusieurs joueurs comme Mbemba ne sont aps partis et le technicien italien n’a pas pu recruter la totalité de ses cibles, dont un certain Maxime Lopez.

Invité sur l’émission Hors jeu, Maxime Lopez est revenu sur son départ de Sassuolo pour le Paris FC, « Sassuolo, ils n’ont pas été durs dans les négociations parce que je suis sorti libre quand même. Il ne me restait qu’une année de contrat, et je leur ai fait comprendre que c’était mort, je ne comptais pas remettre le maillot de Sassuolo ». Le milieu de terrain a bien évidement été interrogé sur un possible retour à l’OM entrainé en plus par De Zerbi. « Bien sûr, j’aurais kiffé revenir à l’OM, franchement, je kifferais un jour revenir. (…) De Zerbi, c’est un coach et une personne que j’apprécie énormément, ça, tout le monde le sait. Même au Shakhtar, il avait essayé de me ramener. J’étais prêt à y aller d’ailleurs, mais après il y a eu la guerre. Quand il est arrivé à l’OM, on a parlé, il m’a fait comprendre qu’il aurait aimé me faire revenir, mais il fallait dégraisser, je le savais ».

🎙️@maximelopez nous raconte les coulisses de sa signature au Paris FC cet été ! pic.twitter.com/8AdLYEbfIl — Hors Jeu ⚽ (@HorsJeuTwitch) October 8, 2024



Le Paris FC a fait le gros coup du mercato dans les derniers jours en signant Maxime Lopez. Après avoir éclos à l’Olympique de Marseille, le milieu de 26 ans a passé 4 ans en Italie, à Sassuolo puis à la Fiorentina avant de revenir en France. L’ancien marseillais a signé dans le club de la capitale, mais pas celui qu’on pense, Lopez va devoir faire un tour en Ligue 2 pour revenir au plus haut niveau. Bonne nouvelle pour lui, le Paris FC a pour ambition de monter en Ligue 1. Au micro de RMC ce jeudi soir, Maxime Lopez a pu exprimer les raisons pour lesquelles il a signé au PFC. « C’était un choix surprenant. L’année dernière, j’étais à la Fio, on joue une finale de Conference League. Deux mois après, je signe au PFC. C’est simple, on ne va pas se mentir. J’ai eu un mercato compliqué parce que j’ai eu une saison compliquée. Je n’ai pas eu tant de propositions que ça. Sur les derniers jours, il y a eu des trucs avec des clubs de Ligue 1, mais j’avais déjà fait mon choix. J’avais envie de m’inscrire dans ce projet » a-t-il déclaré.

✅Après quatre ans en Italie, Maxime Lopez s’est engagé avec le Paris FC, en Ligue 2. Présent dans de Génération After jeudi sur RMC, l’ancien joueur de l’OM (26 ans) s’est expliqué sur ce choix de carrière surprenant.https://t.co/iR8GosXp0a — RMC Sport (@RMCsport) September 5, 2024

L’ancien marseillais continue : « Je n’avais surtout pas envie de retourner à Sassuolo. Il y a eu quelques conflits avec la direction par le passé. Ils m’ont bloqué un transfert à Brighton à l’époque (où officiait son ancien coach Roberto De Zerbi). C’était un truc que j’avais eu du mal à avaler. Le mercato ce n’était pas facile pour moi. Le Paris FC, par le biais de mon frère, m’a contacté. Il y a un projet ambitieux au PFC. Depuis le début, ils m’ont respecté dans toutes les discussions qu’on a eu. Vraiment. Mon frère avait du mal à y croire. Pour être honnête, c’est moi qui ai envoyé un premier message au président (le directeur sportif en réalité, ndlr) Ferracci sur le ton de la rigolade. J’avais envoyé une photo avec mon frère en disant, « ce sera le prochain duo Lopez au PFC ». De là, le truc a pris. Après on a commencé les discussions très avancées. »

