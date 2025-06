Mercato : “C’est un défi de taille pour l’OM”

Dans cette émission de l’After Foot sur RMC de ce mardi 3 juin 2025, Walid Acherchour et Elton Mokolo ont parlé du sujet Roberto De Zerbi. En effet, selon plusieurs rumeurs, le coach marseillais serait une cible de l’Inter de Milan, qui va perdre son coach Inzaghi, qui devrait s’engager du côté de l’Arabie saoudite.

En misant sur De Zerbi, l’OM a opté pour un entraîneur au profil rare. D’après Elton Mokolo, l’intérêt de ces grands clubs européens signifie que l’OM a recruté un très bon entraîneur : « J’ai réfléchi à la question, et il s’agit d’une situation inédite pour l’Olympique de Marseille. Avoir un entraîneur courtisé, comme c’est le cas aujourd’hui, découle d’un choix audacieux et pertinent fait la saison dernière : celui de recruter un coach d’envergure internationale. Lorsqu’on fait ce type de choix, il est inévitable que des convoitises émergent. »

A lire : Mercato OM : C’est réglé pour la première recrue estivale ?

Une situation inédite pour l’Olympique de Marseille

Y a-t-il un doute De Zerbi à l’OM ? 🗣️ @eltomok : “C’est une situation inédite pour l’OM. A partir du moment où tu prends un entraîneur d’envergure internationale, il va forcément y avoir des convoitises. C’est un test d’envergure pour le jeune projet marseillais.” #RMCLive pic.twitter.com/zg0ZYpQZWp — After Foot RMC (@AfterRMC) June 3, 2025

La situation actuelle représente un véritable test pour l’OM. Selon Elton Mokolo : « Aujourd’hui, cela représente un véritable test pour l’OM et pour le projet ambitieux porté par De Zerbi. La capacité du club à rester imperméable à ces sollicitations sera déterminante, d’autant plus qu’il s’agit d’un club double finaliste de Ligue des champions, top 5 européen sur les trois dernières saisons, avec une puissance économique. De plus, les clubs intéressés disposent d’une puissance économique attrayante, susceptible de redéfinir leur projet. C’est donc un défi de taille pour l’OM. »