Mercato : « C’est un joueur qui aurait dû continuer sa carrière à l’OM »

Lancé par Nasser Larguet après le départ d’André Villas-Boas, Bamba Dieng est maintenant à Lorient… Un club qui n’est pas à la hauteur du Sénégalais d’après celui qui a été coach de l’OM !

L’Olympique de Marseille a fait éclore Bamba Dieng mais n’a jamais vraiment su lui donner sa chance dans le onze. Avec Jorge Sampaoli, le Sénégalais a joué quelques matchs sans réellement s’imposer comme un titulaire. Très apprécié par les supporters, il a aussi été très frustrant durant la saison avec Igor Tudor, si bien que le Croate l’a mis de côté et a préféré le céder à Lorient contre 8 millions d’euros.

Ce qu’il a montré à la CAN ou durant les qualifications pour la Coupe du Monde, ce n’est pas anodin

Nasser Larguet est revenu sur plusieurs épisodes de sa carrière pour le média Onze Mondial. D’après celui qui a pris le banc de l’OM après le départ d’André Villas-Boas, Bamba Dieng méritait de continuer à Marseille et d’être aujourd’hui dans cette attaque. Pablo Longoria a préféré le vendre à Lorient et récupérer Vitinha, attaquant de Braga, contre une trentaine de millions d’euros à l’hiver 2023.

« Dieng? Si je l’ai fait jouer, c’est parce qu’il avait de la qualité (sourire…). Il avait beaucoup de choses que d’autres n’avaient pas à l’OM. Il était puissant, rapide et il avait une grosse personnalité. Mais la chose la plus importante, c’est qu’il avait faim, il avait les crocs. Son principal objectif était de réussir sa vie. Pour moi c’est évident, c’est un joueur qui aurait dû continuer sa carrière à l’OM, affirme Nasser Larguet à Onze Mondial. C’est vrai qu’en allant à Lorient, qui fait d’ailleurs des bonnes choses, il faut qu’il ait un temps d’adaptation pour performer. C’est un garçon qui est très attachant. Lorsque Sampaoli lui a donné sa chance, il a rapidement performé et c’est pareil avec Aliou Cissé. Ce qu’il a montré à la CAN ou durant les qualifications pour la Coupe du Monde, ce n’est pas anodin. Au Sénégal, il a été lancé et il a de suite joué avec des joueurs qui sont majeurs comme Sadio Mané. C’est un excellent joueur qui est capable de rebondir. «