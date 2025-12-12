Mercato : Cet ancien buteur de l’OM envoie un message fort à Salah !

L’ancien buteur de l’OM, Mido, s’est exprimé sur SkySports pour évoquer la situation délicate de son compatriote Mohamed Salah à Liverpool. Figure respectée du football égyptien, l’ex-Marseillais a livré un témoignage personnel fort pour expliquer la pression unique qui accompagne la star des Reds. Selon lui, l’attaquant devrait sérieusement envisager un départ pour préserver sa sérénité et retrouver un environnement plus favorable.

Mido rappelle la pression immense qui pèse sur Salah

Dans son intervention, Mido a détaillé la manière dont l’exposition médiatique et populaire en Égypte peut devenir écrasante. Il a comparé la situation actuelle de Salah à ce qu’il a lui-même vécu lorsqu’il évoluait en Premier League : « J’ai déjà vécu cette situation. Quand Liverpool joue, toute l’Égypte est devant la télévision, attendant que Salah joue, attendant qu’il marque un but. Tous ont le sentiment que leur fils joue aujourd’hui dans la meilleure ligue du monde. Ils sont fiers de lui. Cela lui met une pression énorme pour jouer et s’impliquer. Ce n’est pas un gars comme les autres. C’est le roi ici en Égypte. Les gens doivent comprendre cela. »



L’ancien international est ensuite revenu sur ses propres années anglaises :« C’était la même chose pour moi lorsque je jouais pour Tottenham, par exemple. Toute l’Égypte attendait le match. Toute l’Égypte était assise dans les cafés, attendant que je joue aujourd’hui. Ils étaient fiers de moi. Ils sont fiers de Salah. Et cela vous met sous pression. J’ai déjà vécu cette situation. »

« Il est temps pour Salah de partir »

Au-delà du contexte émotionnel, Mido estime que la relation entre Salah et son entraîneur à Liverpool semble fragilisée. Pour lui, la meilleure option serait un départ réfléchi et digne : « Je pense qu’il devrait partir. Je pense qu’il est temps pour lui de partir. Si vous perdez cette confiance avec l’entraîneur, c’est difficile à réparer. Mais s’il part, il doit partir par la grande porte, si vous voyez ce que je veux dire. Il a tellement fait pour Liverpool. C’est une légende. »