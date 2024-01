Mercato : Cité à l’OM, il ouvre la porte à un retour en France !

Cité à plusieurs reprises comme une recrue potentielle de l’Olympique de Marseille, Denis Bouanga s’est exprimé sur son avenir dans un entretien accordé à Maine Libre

Il y a plusieurs semaines maintenant, le nom de Denis Bouanga a été cité à l’Olympique de Marseille. L’international gabonais, compatriote de Pierre Emerick Aubameyang s’est illustré en MLS avec Los Angeles en devenant le meilleur buteur du championnat américain. Malgré ses belles performances, il aimerait revenir en Europe comme il l’expliquait à Maine Libre dernièrement.

Parti vivre le rêve américain, Denis Bouanga a conquis la MLS avec le Los Angeles FC, mais il souhaite désormais revenir en France. https://t.co/vorCLBaT0C pic.twitter.com/i8TIxZz3fa — L’ÉQUIPE (@lequipe) January 8, 2024

« Il y a des pistes évidemment, il y a des discussions, on verra ce qui va aboutir. En 2022, j’aurai pu continuer en Europe mais Los Angeles était clairement le club qui me voulait le plus, poursuit-il. Les dirigeants m’ont appelé quasiment tous les jours à l’époque. C’était clairement un pari mais j’ai vraiment privilégié le sportif dans mon choix. Pour moi, le niveau du championnat américain est entre celui de la Ligue 2 et de la Ligue 1 mais il progresse très vite. C’était la première fois que je quittais la France, c’est une tout autre expérience. Mon objectif est clair et affiché, je souhaite revenir jouer en France ou dans un club européen, notamment pour me rapprocher de ma famille. C’est maintenant qu’il faut accrocher le train […] La période est plus propice qu’en juin car la compétition aura repris et qu’il sera plus difficile pour le club de laisser partir un joueur », a expliqué l’attaquant gabonais au journal Maine Libre.

La mise au point de Gattuso sur le Mercato

Gennaro Gattuso avait évoqué le mercato en conférence de presse vendredi avant la rencontre face à Thionville. Il affirmait vouloir avant tout un milieu, qui est Jean Onana. « Au niveau numérique, on va dire qu’à l’heure actuelle, on a besoin d’un milieu de terrain. Concernant les attaquants et les défenseurs, nous réussirons à gérer un peu. Mais si quelque chose se passe à un des milieux de terrain, nous allons être en difficulté. Sûrement, au niveau numérique aujourd’hui, c’est la position où nous sommes le moins bien pourvus. C’est la position où nous sommes le plus vulnérables. (…) Ce qui est important aussi, c’est que le profil qu’on recherche, c’est quelqu’un qui connaît déjà un peu ce championnat, qui connaît la France, qui parle français aussi, parce que c’est vrai qu’on n’a pas de temps à perdre. On a un match toutes les semaines, donc on ne peut pas se permettre de prendre quelqu’un qui n’est pas encore prêt au niveau de l’adaptation, au niveau mental. Donc voilà, ce qui est important, c’est vraiment d’avoir quelqu’un. On recherche un profil de quelqu’un qui puisse, dès le début, à peine arriver, pouvoir jouer et nous donner un coup de main. »