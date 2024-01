OM : Gattuso explique pourquoi il n’a pas beaucoup fait jouer les jeunes !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille s’est qualifié pour les 16es de finale de Coupe de France en s’imposant 0-1 à Metz face à Thionville grâce à une réalisation de Pierre-Emerick Aubameyang (62e). Gennaro Gattuso a attendu la toute fin de rencontre pour faire rentrer Soglo, il a expliqué pourquoi.

L’OM s’est qualifié pour les 16es de finale de Coupe de France en s’imposant 0-1 sur la pelouse du stade Saint-Symphorien face à Thionville grâce à un but de Pierre-Emerick Aubameyang sur une superbe ouverture de Veretout (62e). Malgré une faible opposition, les joueurs marseillais n’ont pas réussi à prendre le large. Si le jeune nadir était titulaire, seul Soglo est entré en jeu à la 92e. Le coach italien de l’OM a expliqué pourquoi en conférence de presse d’après match. « Je pense qu’il y a plus de pression à Marseille qu’à Milan. J’ai joué 12 ans là-bas, j’y ai entraîné, je connais bien l’endroit, c’est un immense club avec énormément de supporters dans le monde, on sent la pression mais je la ressens plus ici, même si elle est positive pour moi. (…) C’est pour ça que je n’ai pas fait rentrer beaucoup de jeunes. En deuxième mi-temps c’était serré, je ne pouvais pas faire énormément de changements. On maîtrisait plutôt bien donc je n’avais pas envie de modifier l’équilibre du match. »

En deuxième mi-temps c’était serré, je ne pouvais pas faire énormément de changements

Gennaro Gattuso retient avant tout la qualification, même si son équipe aurait pu être plus « brillante ».

« On pouvait beaucoup mieux faire »

« L’important était de se qualifier après les difficultés durant ce match, il n’y a pas de divisions qui comptent. Quel que soit l’écart, il faut entrer sur le terrain et jouer. Thionville a fait le match qu’il fallait faire, le match de leur vie devant 25 000 personnes pour la première fois de leur carrière. On pouvait beaucoup mieux faire en première période, notamment avec le ballon mais on prend cette victoire, on aurait pu être plus brillant mais c’est aussi la conséquence du gros travail accompli ces derniers jours », a confié Gattuso.