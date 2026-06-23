Mercato Concurrent OM : l’AS Monaco s’intéresse à cette révélation de Ligue 1 !

FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître L’incendie survenu au Black Angus a ravagé notre studio, notre décor et une grande partie de notre matériel de tournage. Sans studio, sans matériel et sans lieu pour produire nos émissions, c’est toute l’aventure Football Club de Marseille qui est en danger. Nous lançons une cagnotte pour sauver le média, reconstruire un studio et continuer à faire vivre l’actualité de l’OM avec vous. 💙🤍 Je soutiens FC Marseille

Toujours à l’affût des meilleurs jeunes talents du championnat, l’AS Monaco aurait coché le nom de Noah Edjouma. Le milieu offensif du Toulouse FC sort d’une saison remarquée qui attire désormais plusieurs clubs.

Selon certaines rumeurs, l’AS Monaco suit avec attention la situation de Noah Edjouma. À seulement 20 ans, le joueur toulousain s’est affirmé comme l’une des belles surprises de la dernière saison de Ligue 1.

Capable d’évoluer dans plusieurs positions offensives, le jeune Français a séduit par sa qualité technique, sa créativité et sa capacité à faire des différences dans les derniers mètres. Des performances qui n’ont pas échappé aux recruteurs monégasques.

Monaco prépare l’avenir

Habituée à miser sur de jeunes profils à fort potentiel, l’ASM voit en Edjouma un joueur capable de s’inscrire dans la stratégie du club à moyen terme. La direction monégasque continue de prospecter le marché français afin d’anticiper d’éventuels départs et de renforcer la concurrence au sein de l’effectif.

Le dossier n’en serait toutefois qu’à ses débuts. Toulouse n’a pas l’intention de laisser partir facilement l’un de ses joueurs les plus prometteurs, tandis que d’autres formations surveilleraient également son évolution.

Une chose est sûre : après sa saison réussie, Noah Edjouma fait désormais partie des jeunes joueurs de Ligue 1 qui suscitent le plus d’intérêt sur le marché des transferts.