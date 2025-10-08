Mercato concurrents OM : Après l’échec Terzic, 3 noms avancés pour entrainer Monaco !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Alors que l’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi tente de confirmer son bon début de saison, un concurrent direct en Ligue 1 connaît une période d’incertitude sur son banc. L’AS Monaco, actuel membre du haut de tableau, est en pleine quête d’un nouvel entraîneur. Selon les informations de L’Équipe, les dirigeants monégasques multiplient les pistes, mais le dossier est loin d’être bouclé.

Plusieurs pistes étudiées après le refus d’Edin Terzic

Lundi, le club de la Principauté a essuyé un revers important : Edin Terzic, finaliste de la Ligue des champions 2024 avec le Borussia Dortmund, a décliné la proposition monégasque. L’Allemand était pourtant considéré comme la priorité du week-end dernier, preuve que le remplacement d’Adi Hütter reste un chantier ouvert.

Face à ce refus, Monaco explore désormais une demi-douzaine de profils pour trouver l’entraîneur idéal. Le problème, selon L’Équipe, est que le marché des entraîneurs est particulièrement restreint à ce moment de la saison : les techniciens disponibles sont peu nombreux et les entraîneurs de renom hésitent à s’engager en cours d’exercice.

Conceiçao, Motta et Pocognoli évoqués

Parmi les noms étudiés figure celui de Sergio Conceiçao, ancien du FC Nantes, libre depuis son départ de l’AC Milan en mai dernier. Le technicien portugais, réputé pour sa rigueur tactique et son exigence, correspondrait au profil recherché par les dirigeants monégasques.

Autre piste évoquée, celle de Thiago Motta. Déjà sondé par Monaco à la fin de la saison dernière lorsque la qualification en Ligue des champions était encore incertaine, l’ancien milieu du Paris Saint-Germain n’aurait toutefois pas été recontacté pour le moment.

Enfin, Sébastien Pocognoli, actuel entraîneur de l’Union Saint-Gilloise, plaît particulièrement en Principauté. Le Belge, sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec le champion de Belgique, est actuellement en tête de la Jupiler League et engagé en Ligue des champions, comme l’ASM. À ce stade, aucun contact direct n’aurait encore eu lieu, malgré un réel intérêt.

Les discussions devraient se poursuivre dans les prochains jours. L’objectif des dirigeants reste clair : trouver rapidement le successeur d’Hütter, car maintenir l’Autrichien en poste faute de mieux n’est pas envisagé.

Pour l’OM, cette instabilité sur le banc monégasque pourrait représenter une opportunité dans la course au podium, alors que la concurrence s’annonce féroce en haut de Ligue 1.