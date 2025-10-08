Mercato OM : Rabiot, lâche, “une forme de trahison quelque part” !

L’été dernier, le départ d’Adrien Rabiot de l’Olympique de Marseille avait surpris plus d’un observateur. Arrivé avec des ambitions élevées, le milieu de terrain tricolore avait pourtant quitté la Canebière dans un climat tendu, poussé vers la sortie par la direction marseillaise. Désormais installé à l’AC Milan, le joueur de 30 ans a enfin pris la parole au micro de RTL pour revenir sur cette fin d’aventure qu’il qualifie lui-même d’amère.

Poussé dehors après une seule saison à l’OM, Adrien Rabiot a préféré rebondir à Milan, un club où il a retrouvé un environnement familier — la présence de plusieurs Français comme Mike Maignan ou Christopher Nkunku, mais surtout celle de Massimiliano Allegri, son ancien entraîneur à la Juventus. Pour la première fois depuis son départ, il a accepté d’évoquer publiquement les circonstances de cette rupture inattendue.

Une fin d’aventure incomprise à Marseille

« Je n’ai pas compris non plus. Je ne peux pas expliquer quoique ce soit. Ce qui est fait est fait. Ce qui était important, c’est que mes coéquipiers sachent ce qu’il s’est passé, qu’ils connaissent la vérité. Les supporters ont toujours été derrière moi. Je reçois beaucoup de messages de supporters de l’OM. C’est pour ça que j’ai fait ce message sur les réseaux. Ça me tenait à cœur. Je suis quelqu’un de positif », a-t-il déclaré.

Au-delà de sa surprise, l’ancien Parisien a tenu à rétablir sa vérité face aux rumeurs ayant circulé à la fin de son passage marseillais, notamment celles évoquant un manque de professionnalisme. « Ce qui m’importe, c’est qu’on ne mente pas à mon sujet. Qu’on ne dise pas la personne que je ne suis pas. J’ai toujours été investi, respectueux. Je ne veux pas qu’on mente à ce sujet. Je n’ai pas envie d’alimenter la polémique, ça ne fera pas avancer les choses », a-t-il précisé, avant de parler d’« une forme de trahison quelque part ».

Rabiot reste marqué par son passage à l’OM

Malgré cette fin douloureuse, Adrien Rabiot ne garde pas de rancune envers le club ni ses supporters. « Je suis ultra content de mon aventure à Marseille, des gens que j’ai pu rencontrer. J’ai pris beaucoup de plaisir lors de cette saison. J’y ai participé grandement (au retour de l’OM en Ligue des Champions). J’en garde de très bons souvenirs, c’est simplement cette fin qui est amère », a-t-il confié.

L’international français semble aujourd’hui tourné vers l’avenir, concentré sur sa nouvelle étape en Serie A. Mais ce passage à l’Olympique de Marseille restera gravé dans son parcours : une expérience intense, passionnée, et marquée par un sentiment d’incompréhension. Le message est passé, sans colère, mais avec la franchise qu’on lui connaît.