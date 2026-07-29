Mercato concurrents OM : après une vente record à 48 M€, Lens prépare déjà son prochain coup

Le RC Lens pourrait réaliser l’une des plus importantes opérations de son histoire avec le départ de Mamadou Sangaré. Selon Foot Mercato, un accord estimé à 48 millions d’euros a été trouvé avec Brentford. Les dirigeants lensois ont déjà identifié son potentiel successeur.







Un accord record pour Mamadou Sangaré

Le RC Lens s’apprête à perdre l’un de ses cadres. D’après Foot Mercato, Brentford a trouvé un accord avec le club artésien pour le transfert de Mamadou Sangaré, auteur d’une saison remarquée sous le maillot lensois.

L’opération atteindrait 48 millions d’euros, ce qui ferait du milieu malien la vente la plus importante de l’histoire du club, devant le transfert de Loïs Openda au RB Leipzig pour 40 millions d’euros en 2023.

Le dossier ne serait toutefois pas totalement bouclé puisque Crystal Palace resterait attentif à la situation et pourrait encore formuler une offre supérieure.

A lire aussi : Mercato OM : Lorenzi vise un jeune gardien français pour remplacer Rulli !

Melayro Bogarde ciblé pour le remplacer

Lens aurait déjà anticipé ce possible départ. Toujours selon Foot Mercato, la direction nordiste s’intéresse à Melayro Bogarde, milieu défensif de 24 ans évoluant au LASK Linz.

Formé à Hoffenheim, le Néerlandais s’est imposé comme un titulaire important en Autriche. Principalement utilisé devant la défense, il est présenté comme un joueur capable de sécuriser son équipe, avec encore une marge de progression dans l’utilisation du ballon.

Sous contrat jusqu’en 2028, Bogarde est valorisé à environ 4 millions d’euros. Son transfert pourrait se négocier autour de 5 millions d’euros, soit une somme largement inférieure à celle que Lens espère récupérer avec Sangaré.

Après les arrivées de Thorgan Hazard, Michaël Cuisance, Michal Skoras et Maick Nawrocki, le RC Lens pourrait ainsi poursuivre son recrutement tout en réalisant une importante plus-value sur son milieu de terrain.