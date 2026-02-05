Mercato concurrents OM : Bilan à Lens, le club s’offre 3 jolis coups !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). À la clôture du mercato hivernal hier, RC Lens boucle une fenêtre de transferts structurée autour d’arrivées ciblées et de soldes actifs. Dans une saison où les Sang et Or visent une place européenne en Ligue 1, le club artésien a renforcé ses options sans déséquilibrer son effectif.

Saint-Maximin, Haïdara et Masuaku

Le RC Lens a officialisé plusieurs arrivées stratégiques cet hiver. Allan Saint-Maximin, libre après son départ du Club América, s’est engagé jusqu’à la fin de la saison 2025-2026 avec le club sur les derniers instants du marché, apportant une option offensive capable de dynamiser l’attaque à moindre coût.

Au milieu de terrain, Amadou Haïdara rejoint le Racing en provenance du RB Leipzig, renforçant l’expérience et la qualité dans l’entrejeu artésien. Dans le couloir gauche de la défense, Arthur Masuaku arrive en prêt de Sunderland AFC pour six mois, offrant de la polyvalence et de l’expérience. Sur le plan des cadres, Mathieu Gorgelin a été recruté comme gardien supplémentaire, sécurisant le poste après une blessure récente dans le groupe.

Ces mouvements traduisent une volonté claire de densifier l’effectif et de préparer les échéances sportives sur plusieurs tableaux, en particulier en Ligue 1 où Lens cherche à conforter son rang dans le haut de tableau.

Départs et équilibre financier

Côté sorties, Hamzat Ojediran a rejoint les Colorado Rapids en MLS, tandis que Morgan Guilavogui a quitté le club pour le Real Salt Lake, ce dernier transfert étant confirmé dans les sources de marché. Par ailleurs, Goduine Koyalipou a été prêté à Angers SCO jusqu’à la fin de la saison.

Lens a donc veillé à maintenir un équilibre entre arrivées et départs, maintenant la compétitivité de l’effectif sans perturbations majeures, tout en ajustant son effectif pour répondre aux besoins immédiats du coach et aux aléas de la saison.

Ce mercato hivernal du RC Lens, enfin bouclé, met en lumière une stratégie cohérente : optimiser l’effectif pour viser l’Europe, tout en gérant attentivement les ressources humaines et financières du club dans un contexte de Ligue 1 exigeant.