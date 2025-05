Mercato concurrents OM : David finalement vers l’Italie ?

À l’approche du mercato estival, certains noms reviennent avec insistance, et celui de Jonathan David en fait une nouvelle fois partie. Le buteur canadien du LOSC, toujours aussi performant, ne manque pas de prétendants, mais une destination semble toutefois se détacher ces dernières heures…

Jonathan David aurait en effet fait de Naples sa destination privilégiée pour le prochain mercato, d’après les révélations du journaliste Sacha Tavolieri. Suivi par l’OM cet hiver, l’attaquant lillois avait bien suscité l’intérêt du club phocéen, comme l’a confirmé Medhi Benatia il y a quelques jours sur RMC, avant que la piste ne soit rapidement écartée pour des raisons salariales.

La Juve également à l’affût…

Avec 25 buts inscrits toutes compétitions confondues cette saison, Jonathan David a une nouvelle fois prouvé sa régularité au plus haut niveau. L’attaquant canadien a su devenir un atout majeur du LOSC depuis son arrivée en provenance de La Gantoise à l’été 2020. En 5 ans dans le Nord, le natif de New York a en effet inscrit la bagatelle de 109 buts avec le LOSC ce qui fait de lui le 2ème meilleur buteur de l’histoire du club. Courtisé de longue date, il quittera la Ligue 1 dans les semaines à venir, et semble donc déjà avoir fait son choix.

🚨🚨 Jonathan David donne sa priorité à NAPLES ! 👀🇨🇦 L’ancien buteur du LOSC intéresse également fortement la Juventus. 🇮🇹 (@sachatavolieri) pic.twitter.com/Kqbmk59mWS — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) May 24, 2025

Selon les informations de Sacha Tavolieri, Jonathan David aurait ainsi clairement affiché sa préférence pour Naples. Tout juste auréolé d’un Scudetto, le club italien veut attirer de gros noms pour briller en Ligue des Champions la saison prochaine. D’autres écuries comme la Juventus restent à l’affût dans le dossier, mais Naples apparaît aujourd’hui comme la piste la plus chaude.

