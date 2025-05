Union sacrée après la réunion aux USA, Gouiri annonce la couleur et un partenariat en vue avec le FC Martigues… Les 3 infos OM du jour !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce samedi : Union sacrée après la réunion aux USA, Gouiri annonce la couleur et un partenariat en vue avec le FC Martigues !

OM : Union sacrée après la réunion aux USA !

Alors que l’avenir de Roberto De Zerbi avait pu susciter quelques interrogations ces dernières semaines, l’Olympique de Marseille a décidé de clarifier les choses. À l’issue de plusieurs réunions organisées aux États-Unis, l’état major marseillais serait totalement “aligné” autour du projet selon les informations de RMC Sport ! Le club a même tenu à s’adresser directement à ses supporters pour réaffirmer sa vision et son engagement. Comme révélé donc par RMC Sport, les discussions tenues ces derniers jours aux USA entre la direction de l’OM, le propriétaire Frank McCourt et Roberto De Zerbi ont permis d’aligner tout le monde sur les objectifs du clubs. L’OM a confirmé l’unité de son état-major dans un courrier adressé aux membres du programme Peuple Bleu et Blanc. “Alignement total de l’ensemble des dirigeants du club” L’Olympique de Marseille a donc choisi la voie directe pour s’adresser à ses supporters. Dans une lettre envoyée aux abonnés du programme Peuple Bleu et Blanc, le club confirme l’alignement total de ses dirigeants autour de Roberto De Zerbi, en poste depuis l’été 2024 : “Ces deux jours d’échanges ont permis de consolider et de réaffirmer l’unité des dirigeants autour d’une vision commune, essentielle à la pérennité du projet lancé à l’été 2024 », peut-on lire dans le communiqué relayé par RMC. Une déclaration qui vise à balayer les incertitudes, alors que l’avenir du technicien italien avait été brièvement évoqué comme flou dans certains médias. L’OM profite également de ce courrier pour tourner la page et poser les premières pierres de la saison prochaine : « Place désormais à la préparation de la saison 2025-2026, avec un engagement et un alignement total de l’ensemble des dirigeants du club, déterminés à relever les défis passionnants à venir, au premier rang desquels celui d’installer durablement le club en Ligue des champions, saison après saison. » L’OM a adressé un courriel aux supporters du programme Peuple bleu et blanc pour rassurer les fans de l’O.M sur « l’alignement total » entre le propriétaire, la direction et son entraîneur. De Zerbi reste à Marseille. #RMC — Florent Germain (@flogermain) May 24, 2025 a lire aussi :OM : Quand Rothen parle de statistiques à Rabiot…

OM : Gouiri annonce la couleur pour la saison prochaine !

De retour en Ligue des champions après une saison aboutie, l’Olympique de Marseille peut déjà compter sur l’envie et les objectifs élevés de ses cadres pour la suite. Arrivé cet hiver, Amine Gouiri n’a pas mis longtemps à se rendre indispensable et il compte bien aider l’OM à franchir un cap sur la scène européenne. Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’international algérien a livré une vision ambitieuse pour l’avenir du club…

Recruté en janvier dernier, Amine Gouiri a été l’une des révélations de la seconde partie de saison marseillaise. Avec 10 buts et 3 passes décisives en 14 matchs, l’international algérien a parfaitement trouvé sa place dans le onze de Roberto De Zerbi, apportant mouvement, qualité technique et efficacité dans les 30 derniers mètres. Interrogé dans L’Équipe à l’issue de la saison, l’attaquant ne cache pas son envie de voir l’OM viser beaucoup plus haut désormais.

“On a le potentiel pour se battre avec le Paris-Saint-Germain !”

Amine Gouiri ne s’est donc pas contenté de savourer la qualification : il a surtout affiché des ambitions très claires pour la suite :

“Ce club doit se stabiliser maintenant en se qualifiant tous les ans en Ligue des champions, puis en devenant un club qui compte en Europe. Le club a le potentiel pour se battre avec le Paris-Saint-Germain. Il faut l’exploiter. On s’est qualifié en Ligue des champions, c’est bien, mais il faut progresser chaque année. Monaco et Lille ont réussi à prendre un titre au PSG (respectivement en 2017 et 2021), pourquoi pas Marseille ? Ensuite, il faudra aller chercher tout doucement plus haut en Europe. Je pense que l’année prochaine, il faudra sortir de la phase de ligue de la Ligue des champions. Ensuite, tout peut arriver. Et chaque année, on doit se rapprocher un peu plus du top niveau. Marseille doit être dans les dix plus gros clubs en Europe. Par exemple, au Vélodrome, personne ne doit nous battre.“

Avec ce genre de discours, Gouiri annonce donc clairement la couleur. Et vu son impact depuis janvier, difficile de douter de sa motivation. Maintenant, reste à voir si l’OM saura bâtir, durant ce mercato, une équipe capable de répondre à ses ambitions dès la saison prochaine…

OM : Un partenariat en vue avec le FC Martigues ?

L’Olympique de Marseille et le FC Martigues pourraient officialiser prochainement une collaboration visant à renforcer les passerelles entre les deux clubs. Alors que Martigues vient tout juste d’être relégué en National 1 après une saison difficile en Ligue 2, ce partenariat permettrait à l’OM de prêter certains de ses jeunes joueurs afin qu’ils acquièrent du temps de jeu au niveau professionnel.

Relégué sportivement en N1, le FC Martigues pourrait devenir une base de développement pour les jeunes talents marseillais. Un partenariat avec l’OM est à l’étude, mais serait cependant conditionné par les décisions à venir de la DNCG concernant le club martégal.

“On veut mettre ça en place !”

Djamal Mohamed, directeur sportif du FC Martigues, a évoqué en conférence de presse ce possible partenariat en évoquant ses bonnes relations avec Medhi Benatia et le bon support que le FC Martigues pouvait être pour l’OM :

“Avec Medhi Benatia, on s’entend, on s’appelle, on veut mettre ça en place. Quoi qu’il arrive, Martigues peut pas rivaliser avec l’OM, ça c’est sûr et certain, mais par contre on peut être un bon support pour l’OM, on peut jouer le rôle du petit frère. On le voit bien les jeunes de Marseille qui signent professionnels et qui stagnent en N3 et c’est pas le but de la politique sportive de Medhi Benatia. Aujourd’hui, Medhi, il veut me prêter des joueurs, des joueurs à fort potentiel qui estiment eux-mêmes qu’ils peuvent pas jouer pour l’instant en Ligue 1 et que la N3 c’est trop bas pour eux, donc faut trouver ce juste milieu pour ces jeunes joueurs. Donc on a des discussions, des échanges, je pense qu’on va se poser. (…)

La politique qu’il veut mettre en place avec Pablo Longoria, c’est de trouver des clubs pas satellites, voilà, mais de travailler avec des clubs autour, de leur prêter leurs bons jeunes et pour que leurs bons jeunes viennent ici s’exprimer et après repartir à l’OM. Je vous cache pas j’ai des noms. Après, maintenant, c’est de savoir dans quelle division on va être, j’ai des noms pour la Nationale j’ai des noms aussi pour la Ligue 2 donc il y aura un timing. Après, je pense que le coach De Zerbi, il aura son mot à dire aussi, est-ce qu’il veut démarrer avec ces jeunes-là, l’OM je pense qu’ils vont faire aussi là Youth League, il y a plein de paramètres qui vont entrer, mais les discussions vont être là. “

En attendant les décisions de la DNCG, ce partenariat pourrait offrir aux jeunes du centre de formation de l’OM une véritable opportunité d’évoluer à un niveau supérieur à celui de la réserve, limitée à la N3. Reste désormais à observer concrètement comment cette collaboration va se structurer et quels profils marseillais pourraient en bénéficier dès la saison prochaine.

Affaire à suivre…

