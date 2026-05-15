Mercato concurrents OM : Déjà un gros coup pour Rennes !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le mercato estival du Stade Rennais FC s’ouvre avec un renfort de poids au milieu de terrain. Selon des informations publiées par Le Parisien, le club breton a obtenu l’accord du milieu de terrain Adrien Thomasson, en fin de contrat avec le RC Lens.

À 32 ans, le joueur va s’engager librement avec Rennes à partir du 1er juillet, après avoir bouclé son aventure lensoise.

Un accord trouvé pour Adrien Thomasson

D’après les informations rapportées le 14 mai 2026, Adrien Thomasson a donné son accord de principe au Stade Rennais. Le joueur était en fin de contrat le 30 juin avec le RC Lens, ce qui lui permettait de s’engager librement avec le club de son choix.

Le milieu de terrain avait d’ailleurs fait ses adieux au stade Bollaert mercredi soir, à l’issue du match face au PSG, confirmant la fin de son cycle dans le Nord.

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Un profil très convoité sur le marché

La saison réalisée par Adrien Thomasson a fortement attiré l’attention. En 34 matchs toutes compétitions confondues, il a inscrit 4 buts et délivré 10 passes décisives. Ces performances font de lui le meilleur passeur du championnat de France sur l’exercice.

Des statistiques qui ont convaincu la direction rennaise, déjà à la recherche d’un renfort pour densifier son entrejeu.

Pourquoi Rennes a convaincu Thomasson

Le Stade Rennais avait identifié Adrien Thomasson comme une priorité pour renforcer son milieu de terrain, notamment autour de joueurs comme Valentin Rongier et Mahdi Camara.

Plusieurs éléments ont pesé dans la décision du joueur :

le projet sportif du club breton

la qualification pour une compétition européenne la saison prochaine

la connaissance du joueur par les dirigeants rennais

la présence de Franck Haise, son ancien entraîneur entre janvier 2023 et août 2024

Le président Arnaud Pouille et le directeur sportif Loïc Désiré connaissaient également parfaitement le profil du joueur, l’ayant déjà suivi dans leurs précédentes expériences professionnelles.

Adrien Thomasson ne manquait pas de prétendants. Le Paris FC s’était positionné sur le dossier, tandis qu’un intérêt en provenance du Qatar avait également été évoqué. Malgré ces sollicitations, c’est finalement le projet du Stade Rennais qui a emporté l’adhésion du joueur.

Un renfort d’expérience pour les Rouge et Noir

Capitaine et cadre du vestiaire lensois, Adrien Thomasson arrive à Rennes avec une solide expérience du championnat de France. Son profil technique, son volume de jeu et son leadership sont des atouts majeurs pour le club breton, qui réalise ainsi un premier coup notable sur le marché des transferts.

Avec cette arrivée, le Stade Rennais lance officiellement son mercato estival avec ambition.