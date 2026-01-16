Mercato concurrents OM : Duel Lyon vs Rennes pour ce jeune talent du PSG ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le marché des jeunes talents s’agite en Ligue 1 et concerne directement les concurrents de l’Olympique de Marseille. Le défenseur parisien Noham Kamara suscite un vif intérêt, notamment de la part de Lyon et Rennes, deux clubs engagés dans la même course sportive que l’OM cette saison.

Lyon avance ses pions pour le jeune Parisien

Noham Kamara devrait bien quitter le Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines. Âgé de 18 ans, le défenseur figure dans le groupe professionnel de Luis Enrique depuis le début de la saison, sans toutefois avoir disputé la moindre minute en match officiel, contrairement à l’exercice précédent. Une situation qui pousse le PSG à envisager une solution pour favoriser sa progression.

Comme annoncé par Le Parisien et confirmé par L’Équipe, l’Olympique Lyonnais a engagé des discussions officielles avec le club parisien autour d’un prêt assorti d’une option d’achat. Les échanges entre les deux directions sont en cours, avec un point central pour le PSG : l’intégration d’une clause de rachat dans le futur contrat. Le club de la capitale, lié au joueur jusqu’en juin 2028, souhaite conserver un contrôle sur l’avenir de son défenseur.

Pour Lyon, ce profil jeune et formé à haut niveau s’inscrit dans une stratégie de reconstruction axée sur la valorisation des talents à fort potentiel, dans un contexte sportif et économique scruté de près.

Rennes à l’affût, concurrence accrue en Ligue 1

L’OL n’est toutefois pas seul sur ce dossier. Plusieurs clubs français se sont renseignés sur la situation de Noham Kamara. Strasbourg s’est montré particulièrement insistant, avec la volonté de proposer un projet à long terme au joueur. Mais selon FootMercato, le Stade Rennais est également entré dans la course et aimerait attirer le défenseur parisien dès cet hiver.

Pour Rennes, comme pour Lyon, ce potentiel renfort s’inscrit dans une logique de compétitivité immédiate et de projection sur les prochaines saisons. Une dynamique qui concerne directement l’Olympique de Marseille, engagé dans la lutte aux places européennes face à ces mêmes adversaires.