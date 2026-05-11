Mercato concurrents OM : l’AS Monaco prépare un énorme transfert ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). L’Olympique de Marseille observe avec attention les mouvements à venir de l’AS Monaco sur le marché des transferts. Le club de la Principauté envisage un départ de Folarin Balogun dans les prochains mois, avec l’objectif de réaliser une importante plus-value après son recrutement à l’été 2023.

Recruté pour environ 30 millions d’euros en provenance d’Arsenal FC, Folarin Balogun représente aujourd’hui un dossier stratégique pour l’AS Monaco. Le club monégasque souhaite capitaliser sur la valeur marchande de son attaquant international américain afin de renforcer ses finances avant le prochain mercato estival. Cette potentielle vente pourrait également permettre à l’ASM de préparer plus sereinement son effectif en vue de la prochaine campagne de Ligue des champions.

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Folarin Balogun vise un retour en Premier League

Selon les informations de Transferfeed, Folarin Balogun souhaite retrouver la Premier League dans un futur proche. L’attaquant américain garderait une forte cote sur le marché anglais malgré une concurrence importante au poste d’avant-centre dans plusieurs clubs du championnat britannique.

Toujours d’après Transferfeed, aucun mouvement concret ne devrait intervenir avant la fin de saison. Le dossier pourrait ensuite évoluer après la prochaine Coupe du monde, compétition qui pourrait influencer directement la valeur du joueur selon ses performances avec la sélection des United States men’s national soccer team.