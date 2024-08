Mercato concurrents OM : L’AS Monaco va perdre l’un de ses cadres !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…).L’AS Monaco a du mal à démarrer sa préparation et le coach Adi Hutter s’en est plaint il y a quelques jours. Un gros départ ne devrait pas arranger ses affaires…

C’est dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, Youssouf Fofana devrait quitter l’AS Monaco. Le milieu de terrain privilégierait l’AC Milan d’après les informations de Fabrizio Romano. Malgré des rumeurs l’envoyant en Premier League à West Ham ou Manchester United, l’international français veut à tout prix signer dans le club italien avec lequel il serait déjà d’accord.

