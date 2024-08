Mercato OM : Un président de club l’affirme, « il y a un toujours un intérêt de Marseille » pour son joueur !

A la recherche d’ailiers pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Bachir Belloumi. Le président de Farense en dit un peu plus !

L’Olympique de Marseille avait coché le nom du jeune algérien Bachir Belloumi, fils de l’ancienne légende des Fenecs. Dans un entretien accordé au média Record, le président du club Farense explique qu’il y a toujours un intérêt de la part de l’OM pour son ailier.

« N’importe laquelle des propositions de Marseille représenterait un record dans l’histoire du club. Cela montre que nous ne renoncerons pas facilement à nos actifs et que nous ne le ferons que dans des conditions très avantageuses. Nous avons reçu plusieurs propositions sérieuses sans parvenir à un accord. Je sais qu’il y a toujours un intérêt de Marseille pour les services de Belloumi. Nous voulons garder nos joueurs mais nous ne pouvons affirmer qu’un joueur ne sera pas transféré », a expliqué Joao Rodrigues à Record.

L’Olympique de Marseille a déjà enregistré quatre renforts sur ce mercato (Brassier, Koné, Greenwood et Hojbjerg), devrait rapidement officialiser une cinquième avec le Canadien Cornelius et une sixième de manière imminente ? C’est en tout cas ce que Fabrizio Romano, célèbre journaliste mercato, explique dans son dernier tweet.

« Valentin Carboni à l’Olympique de Marseille, c’est fait ! Visite médicale dans les jours qui viennent. Prêt payant de 1M€. Option d’achat de 35M€ pour l’OM. 4M€ option additionnelles. Option de rachat de 40M€ pour l’Inter. Carboni a signé un nouveau contrat avec l’Inter jusqu’en 2029 avant de rejoindre l’OM en prêt. »

🚨🔵⚪️ Valentin Carboni to Olympique Marseille, here we go! Medical in the upcoming days.

◉ €1m loan fee.

◉ €35m buy option clause for OM.

◉ €4m potential add-ons.

◉ €40m buy back clause for Inter.

Carboni signs new deal at Inter until 2029 before joining OM on loan. pic.twitter.com/cYWYY9DvgQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2024