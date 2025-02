Mercato concurrents OM : Le fatalisme de Will Still après les transferts du RC Lens !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Entre ajustements financiers et renouveau d’équipe, RC Lens a vécu un mercato très actif, Will Still ne peut que constater.

RC Lens a récemment démontré sa volonté de profiter du mercato hivernal pour redresser ses finances. Englué dans une situation financière délicate depuis le départ d’Arnaud Pouille, le club a adopté une politique de transferts visant à rééquilibrer ses comptes, quitte à se séparer de certains de ses atouts majeurs. La vente d’Abdukodir Khusanov à Manchester City et celle de Kevin Danso à Tottenham illustrent parfaitement cette stratégie.

La donne a basculé avec le départ inattendu du latéral polonais Przemyslaw Frankowski vers Galatasaray après plus de trois ans passés à Lens. Ce transfert, réalisé après la clôture du mercato en France, a provoqué l’indignation de nombreux supporters. Opération conclue sous forme de prêt assorti d’une option d’achat, elle devrait rapporter environ 8 M€ aux dirigeants lensois.

Interrogé lors d’une conférence de presse, l’entraîneur Will Still a fait preuve d’un certain réalisme face à ces bouleversements. Il a ainsi affirmé : « Je m’y attendais aussi », puis ajouté : « J’ai communiqué après le match à Nice que Franky n’allait pas partir parce que c’était la position du club à l’instant T. Après, il y a eu une offre financière qui correspondait à ce qui était attendu et Franky avait envie de partir. »

Le mercato hivernal qui vient de se finir, on dit souvent que c’est un mercato d’ajustement. Mais là, on a connu un mercato d’été — Still

Concentré sur l’avenir, le coach insiste sur la nécessité de créer une nouvelle dynamique collective pour les douze prochains matchs, en appelant à l’union entre les joueurs et les supporters afin de redéfinir l’identité du club. « Le mercato hivernal qui vient de se finir, on dit souvent que c’est un mercato d’ajustement. Mais là, on a connu un mercato d’été. On a perdu beaucoup de joueurs. Il y a une nouvelle page, un nouveau chapitre à écrire, il y a un nouvel équilibre à trouver. La donne a changé, les choses ne sont pas tout à fait les mêmes. Je vais me concentrer sur la suite, il y a des matches à gagner, des points à prendre. Il y a une dynamique à créer, il faut qu’on s’unisse tous ensemble, avec les supporters. Jouer à domicile avec un 12e homme comme ça, ça fait une différence folle. On va se battre, on ne va pas pouvoir faire les choses exactement de la même manière. Mais on va représenter l’identité du club. »