Mercato concurrents OM : Le LOSC a trouvé le succésseur d’Olivier Giroud ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Alors que le marché des transferts se prépare en coulisse, le LOSC avance sur le dossier Haris Tabakovic pour succéder à Olivier Giroud. Une piste crédible qui illustre les ambitions lilloises, dans un contexte de concurrence directe avec l’OM en Ligue 1.

Le LOSC anticipe l’après Giroud

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Le LOSC accélère sa réflexion pour remplacer Olivier Giroud, dont la situation contractuelle laisse entrevoir un départ à l’issue de la saison. Selon plusieurs sources concordantes, dont des médias espagnols et allemands, le club nordiste suit de près Haris Tabakovic.

Âgé de 31 ans, l’attaquant bosnien évolue actuellement au Borussia Mönchengladbach, où il est prêté par TSG Hoffenheim. Son profil expérimenté correspond aux critères recherchés par Lille, qui souhaite conserver une certaine stabilité offensive tout en restant compétitif sur la scène nationale et européenne.

Cette stratégie est suivie de près par les observateurs de Olympique de Marseille, concurrent direct du LOSC dans la course aux places européennes.

Haris Tabakovic, un profil de buteur confirmé

Sur le plan statistique, Haris Tabakovic réalise une saison solide en Bundesliga avec 13 buts et 3 passes décisives en 30 rencontres toutes compétitions confondues. Des chiffres fiables qui confirment son efficacité dans un championnat réputé exigeant.

Avec son gabarit (1m96), il représente un point d’appui offensif capable de peser sur les défenses, un profil différent mais complémentaire des standards actuels de la Ligue 1. Sous contrat avec Hoffenheim jusqu’en juin 2027, son éventuel transfert nécessitera toutefois des négociations.

International bosnien, il s’est également illustré en sélection, notamment lors des barrages internationaux, renforçant sa réputation sur la scène européenne.