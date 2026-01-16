Mercato concurrents OM : le Stade Rennais doit faire face à une offensive saoudienne pour une de ses pépite !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le mercato d’hiver s’annonce agité pour le Stade Rennais. Selon L’Équipe, le club breton fait face à une approche concrète d’Al-Hilal pour son jeune attaquant Kader Meïté, l’un des talents offensifs les plus prometteurs de Ligue 1.

Al-Hilal passe à l’offensive pour le jeune attaquant rennais

D’après les informations de L’Équipe, Al-Hilal a formulé une approche sérieuse pour Kader Meïté, 18 ans, avec l’intention de convaincre le Stade Rennais dès ce mercato hivernal. Le club saoudien serait prêt à proposer une somme conséquente afin de devancer une concurrence européenne attendue plus dense l’été prochain.

Cette offensive s’inscrit dans l’évolution stratégique de la Roshn Saudi League. Si les clubs majeurs continuent d’attirer des joueurs confirmés, les instances du championnat saoudien encouragent désormais le recrutement de jeunes talents internationaux. L’objectif est double : élever le niveau global du championnat et contourner plus facilement la règle limitant à dix le nombre d’étrangers inscrits par équipe.

Dans ce contexte, plusieurs jeunes Français ont déjà rejoint le projet saoudien, à l’image de Saïmon Bouabré à Neom ou Valentin Atangana à Al-Ahli. Kader Meïté correspond pleinement à ce profil recherché.

Le Stade Rennais veut sécuriser son avenir

Formé au Stade Rennais, Kader Meïté s’est rapidement imposé dans la rotation professionnelle. À seulement 18 ans, l’attaquant totalise déjà trente matches professionnels, pour cinq buts et deux passes décisives toutes compétitions confondues. Un bilan qui a attiré l’attention bien au-delà des frontières de la Ligue 1.



Toujours selon L’Équipe, Al-Hilal n’est pas seul sur le dossier. Une formation de Premier League, dont l’identité n’a pas filtré, aurait également manifesté son intérêt et pourrait se positionner en cas d’ouverture du club breton cet hiver.

Face à ces sollicitations, la position du Stade Rennais est claire. Les dirigeants souhaitent prolonger leur joueur, dont le contrat court actuellement jusqu’en 2028. Le club breton entend conserver l’un de ses actifs majeurs et poursuivre son développement sportif au sein de l’effectif professionnel.

La question d’un départ immédiat reste donc conditionnée à une éventuelle inflexion de la direction rennaise. À ce stade, aucun accord n’a été trouvé et le dossier reste ouvert, dans un mercato où les équilibres peuvent rapidement évoluer. Pour les concurrents du Stade Rennais en Ligue 1, dont l’OM, l’issue de ce feuilleton pourrait avoir des répercussions directes sur la seconde partie de saison.