Mercato concurrents OM : Les ambitions du stade Rennais !

Le Stade Rennais prépare un mercato estival offensif. Dans un entretien accordé à Ouest-France, François-Henri Pinault a détaillé les ambitions du club breton, aussi bien sur le plan sportif qu’institutionnel. Le propriétaire rennais a également confirmé l’arrivée de Nicolas de Tavernost à un poste stratégique dans l’organigramme.

Alors que l’Olympique de Marseille surveille attentivement les mouvements de ses concurrents directs en Ligue 1, le Stade Rennais affiche clairement ses intentions pour les prochaines saisons. Dans un contexte marqué par les incertitudes autour des droits TV et la concurrence accrue pour les places européennes, le club breton entend renforcer son poids sur et en dehors du terrain.

Nicolas de Tavernost confirmé, Rennes veut peser davantage

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Dans cet entretien, François-Henri Pinault a officialisé la future arrivée de Nicolas de Tavernost comme nouveau président du conseil d’administration du Stade Rennais. Le propriétaire du club breton a justifié ce choix par la volonté de structurer davantage le club et d’accroître son influence dans les débats du football français.

« Nicolas a les compétences pour gérer le fonctionnement d’une entreprise, être garant de notre stratégie, et défendre aussi nos intérêts auprès des instances nationales, la vision du foot à laquelle on croit (…) On se connaît depuis longtemps, on se fait une confiance totale. »

L’ancien dirigeant de LFP Média aura notamment pour mission de défendre les intérêts rennais sur les questions liées aux droits audiovisuels et à la gouvernance du football français.

« Le club veut préserver ses intérêts au niveau national et peser dans le débat, c’est le rôle d’un club comme Rennes, surtout vu les enjeux face à nous : on ne peut pas rester les bras croisés quand on voit ce qui se passe dans le foot français. Il y a aussi la question de répartition des droits TV internationaux, et on compte bien être présent avec Nicolas dans ce débat. »

Un mercato ambitieux déjà lancé

Sur le plan sportif, le discours est tout aussi clair. Le mercato du Stade Rennais s’annonce actif avec plusieurs renforts attendus. Adrien Thomasson, dont le retour était évoqué ces derniers jours, est annoncé comme bouclé par François-Henri Pinault.

Le propriétaire rennais a également réaffirmé sa volonté de maintenir un projet sportif durable autour du centre de formation et d’une identité de jeu forte incarnée par Franck Haise. « Le club ne peut plus s’adapter à l’entraîneur qui arrive. Cela a été trop souvent le cas. »

Le dirigeant breton a fixé des objectifs élevés : intégrer durablement le top 5 de Ligue 1, jouer régulièrement l’Europe et viser un trophée continental. « On a structuré le club depuis fin 2017 pour être dans le top 5 tous les ans, donc pour jouer régulièrement la Ligue Europa, et de façon plus exceptionnelle la Ligue des champions. Le budget de 130 millions d’euros est en phase avec cet objectif. On va continuer à renforcer l’équipe, avec une profondeur d’effectif suffisante pour pouvoir jouer les différentes compétitions sans se mettre en danger sur le championnat. On doit avoir le parcours le plus ambitieux possible en Coupe d’Europe (…) Si on dispute une Coupe d’Europe, c’est pour essayer de la gagner ! »

Avec des moyens financiers assumés et une stratégie désormais clairement affichée, le Stade Rennais entend s’imposer comme un concurrent direct crédible de l’OM dans la lutte pour les places européennes.