Mercato concurrents OM : L’OL peut oublier Endrick ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). À Marseille, le mercato hivernal se prépare dans un contexte de forte concurrence avec les autres cadors de Ligue 1, et notamment l’Olympique Lyonnais. Une information révélée par RMC et confirmée par la presse espagnole vient rebattre les cartes sur le possible prêt d’Endrick à Lyon depuis le Real Madrid.

Initialement annoncé comme une piste sérieuse pour renforcer l’attaque de l’OL, ce transfert est aujourd’hui à l’arrêt. Selon le média espagnol El Chiringuito, les discussions autour du prêt du jeune attaquant brésilien ont été brutalement interrompues. En cause, une période d’instabilité majeure traversée par le Real Madrid, englué dans une crise sportive et institutionnelle.

Un signal fort : il aurait été demandé au joueur de ne pas louer de logement à Lyon, et un déplacement de son entourage dans la capitale des Gaules a été annulé. Des éléments concrets qui confirment que le dossier est loin d’être finalisé, malgré les informations de presse évoquant un accord imminent.

Le Real Madrid ne veut prendre aucune décision

Le Real Madrid traverse une période délicate. Battus 2-0 par le Celta Vigo en Liga, les Merengue abordent un match décisif en Ligue des champions contre Manchester City. L’avenir de Xabi Alonso serait fragilisé, et un nouveau revers pourrait accélérer un changement d’entraîneur.

Sur le plan sportif, Endrick n’a disputé que 11 minutes toutes compétitions confondues. Un temps de jeu quasi inexistant, qui alimente les interrogations sur sa place dans l’effectif madrilène. Sur les réseaux sociaux, son père a publié un message lourd de sens, accompagné d’une photo du joueur isolé sur le banc du Santiago Bernabéu, visant implicitement les choix du staff actuel.

Selon la presse madrilène, Endrick avait pourtant donné son accord pour rejoindre Lyon et évoluer sous les ordres de Paulo Fonseca. Le Real Madrid, de son côté, envisagerait uniquement un prêt sans option d’achat, avec des clauses de rappel en cas de blessure d’un attaquant madrilène durant l’hiver.