Union Saint-Gilloise – OM ce mardi : A quelle heure ? Sur quelle chaine TV ?

L’OM affronte l’Union Saint-Gilloise ce mardi soir, le match va se jouer au Lotto Park d’Anderlecht pour la 6e journée de la Ligue des Champions. A quelle heure et comment voir ce match ?

Avec 6 points en 5 matches de Ligue des Champions, l’OM doit s’imposer pour se rapprocher d’une qualification pour le prochain tour. L’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi défiera le club belge dans une rencontre à forte intensité et à l’enjeu toujours particulier. Les supporters attendent un spectacle et surtout une troisième victoire !

Union Saint-Gilloise – OM : A quelle heure ? Sur Quelle chaine TV ?

Le match Union Saint-Gilloise – OM aura lieu mardi 09 décembre 2025 à 21h00.

Il sera diffusé en exclusivité sur Canal+

Comment voir Union Saint-Gilloise en streaming ?

Regarder vos chaines de télévision en direct live streaming sur myCANAL en profitant de l’expérience originale de CANAL+.

