Mercato concurrents OM : l’OL prépare un grand ménage, au moins 4 départs déjà actés !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). L’Olympique Lyonnais va tourner une page importante à l’issue de la saison. Entre fins de prêts, options d’achat non levées et contrats arrivant à expiration, plusieurs joueurs devraient quitter le club rhodanien dans les prochaines semaines. Une situation suivie de près par l’OM et les autres concurrents de Ligue 1.

Paulo Fonseca ne conservera pas plusieurs joueurs prêtés

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L’OL avait multiplié les renforts sous forme de prêts cette saison afin d’étoffer l’effectif de Paulo Fonseca. Plusieurs dossiers semblent désormais déjà tranchés. Arrivé du Real Madrid contre un prêt payant estimé à 1 M€, Endrick va retourner en Espagne à l’issue de son passage à Lyon.

De son côté, Roman Yaremchuk, prêté par l’Olympiakos pour 1,5 M€, dispose d’une option d’achat fixée à 5 M€. Aucun élément officiel ne permet encore de confirmer si l’Olympique Lyonnais compte lever cette clause.

Le cas de Noham Kamara semble en revanche beaucoup plus clair. Recruté en février 2026 via un prêt de cinq mois en provenance du PSG, le défenseur central de 19 ans n’a quasiment pas joué sous les ordres de Paulo Fonseca. Le Franco-Sénégalais n’a disputé qu’une minute face à l’OGC Nice puis cinq minutes contre Paris en avril.

Barré par la concurrence de Moussa Niakhaté, Clinton Mata et Ruben Kluivert, il devrait retourner au Paris Saint-Germain. L’option d’achat de 4 M€, assortie de bonus et d’un pourcentage à la revente, ne devrait pas être activée.

Hans Hateboer et Rachid Ghezzal vers la sortie

Autre départ attendu, celui de Hans Hateboer. Le latéral droit néerlandais, prêté par le Stade Rennais en qualité de joker, a surtout occupé un rôle de rotation cette saison. Avec 15 apparitions en Ligue 1 et aucune minute disputée en Ligue Europa, le joueur de 32 ans va retrouver Rennes à la fin de son prêt, prévue le 30 juin 2026. Aucun accord d’achat définitif n’avait été inclus dans l’opération.

Enfin, Rachid Ghezzal ne poursuivra pas non plus l’aventure lyonnaise. Revenu libre dans son club formateur en septembre 2025 après plusieurs mois sans équipe, l’international algérien n’avait signé que pour une saison. À 34 ans, l’ancien ailier du Besiktas n’entre plus dans les plans de l’OL.

Son faible temps de jeu confirme cette tendance : seulement 10 apparitions en championnat et deux titularisations en Ligue 1. Un nouveau mouvement qui illustre déjà l’ampleur du chantier mercato à venir du côté de Lyon, alors que les clubs concurrents comme l’Olympique de Marseille surveillent attentivement l’évolution du marché français.