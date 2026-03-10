Mercato concurrents OM : Lyon se positionne sur cet attaquant (visé par Marseille) pour oublier Endrick ?

Selon les informations du quotidien italien Tuttosport, l’Olympique Lyonnais s’intéresse à Jonathan David, attaquant de la Juventus également annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille. Le club rhodanien prépare déjà le remplacement d’Endrick pour la saison prochaine. Une concurrence potentielle se dessine donc entre clubs de Ligue 1 pour l’international canadien.

Lyon anticipe l’après-Endrick

Après deux derniers mercatos jugés positifs, l’Olympique Lyonnais souhaite poursuivre sa dynamique lors du prochain marché des transferts. Le recrutement d’un numéro 9 figure parmi les priorités du club entraîné par Paulo Fonseca.

Cet hiver, Lyon a déjà renforcé son secteur offensif avec les arrivées d’Endrick et de Roman Yaremchuk. L’attaquant ukrainien, recommandé par Paulo Fonseca, totalise 1 but et 1 passe décisive en cinq apparitions toutes compétitions confondues. De son côté, Endrick, prêté par le Real Madrid, affiche des statistiques solides avec 5 buts et 4 passes décisives en 10 matches depuis son arrivée dans le Rhône.

Cependant, la présence du jeune Brésilien ne devrait être que temporaire. Sauf retournement de situation, Endrick est censé retourner au Real Madrid à l’été 2026 à l’issue de son prêt. L’OL travaille donc déjà sur sa succession afin de disposer d’un attaquant capable d’enchaîner les compétitions européennes et la Ligue 1.

Jonathan David, une piste commune avec l’OM ?

Dans ce contexte, Tuttosport révèle que l’Olympique Lyonnais pense à Jonathan David. L’attaquant canadien de 26 ans connaît parfaitement la Ligue 1, lui qui s’est illustré pendant plusieurs saisons avec le LOSC avant de rejoindre la Juventus l’été dernier.

À Turin, la situation de Jonathan David reste toutefois contrastée. L’ancien Lillois totalise 7 buts et 5 passes décisives en 38 matches toutes compétitions confondues avec la Juventus, mais il a longtemps eu du mal à s’imposer durablement dans l’effectif turinois.

Selon la presse sportive italienne, les dirigeants de la Juventus ne fermeraient pas la porte à un départ lors du prochain mercato estival. Toujours d’après Tuttosport, l’attaquant figure également dans les radars de l’Olympique de Marseille, qui surveille plusieurs profils offensifs pour renforcer son secteur d’attaque.

Le dossier s’annonce néanmoins complexe. La Juventus demanderait entre 25 et 30 millions d’euros pour céder Jonathan David, tandis que son salaire annuel est estimé à environ 11 millions d’euros. Des conditions financières élevées qui pourraient compliquer les ambitions de clubs de Ligue 1, qu’il s’agisse de l’Olympique Lyonnais ou de l’Olympique de Marseille.