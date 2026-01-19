Mercato concurrents OM : Lyon s’offre une deuxième recrue !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). L’Olympique Lyonnais s’apprête à boucler l’arrivée du jeune milieu danois Noah Nartey en provenance de Bröndby. Un dossier avancé qui confirme l’activité du mercato lyonnais et qui concerne directement l’environnement concurrentiel de l’OM en Ligue 1.

Lyon avance sur le mercato pendant que la Ligue 1 s’anime

Le marché des transferts continue de s’accélérer en Ligue 1, et l’Olympique Lyonnais est sur le point d’enregistrer une nouvelle recrue. Selon une information révélée par L’Équipe vendredi et confirmée ce week-end, le club rhodanien a réglé les derniers détails pour le transfert de Noah Nartey, milieu de terrain danois évoluant à Bröndby.

Comme annoncé, Noah Nartey sera lyonnais. Il arrive ce lundi à Lyon pour passer sa visite médicale et signer jusqu’en 2030. Le montant du transfert sera de 10M€ max: 7,5M€ + 2,5M€ de bonus, sans oublier 20% sur une éventuelle plus value.

Juste avant la victoire lyonnaise face à Brest (2-1), dimanche soir, les dirigeants de l’OL affichaient leur satisfaction après avoir sécurisé ce dossier prioritaire. Le joueur de 20 ans est attendu à Lyon ce lundi matin pour passer sa visite médicale. Sauf contretemps, il signera ensuite un contrat longue durée courant jusqu’en juin 2030.



Sur le plan financier, l’opération est clairement balisée. Le montant du transfert atteindra au maximum 10 millions d’euros, bonus compris. Dans le détail, l’OL versera 7,5 M€ fixes au club danois, auxquels pourront s’ajouter 2,5 M€ de bonus. Bröndby a également négocié un pourcentage de 20 % sur une éventuelle plus-value lors d’une future revente.

Un dossier à surveiller de près côté OM

Le profil de Noah Nartey, jeune, international espoir danois et déjà titulaire dans un club habitué aux compétitions européennes, s’inscrit dans la stratégie de rajeunissement et de valorisation prônée par l’OL. Un choix qui pourrait renforcer la densité du milieu lyonnais sur le moyen terme, dans un secteur clé face à des équipes comme l’OM, engagé dans une dynamique de reconstruction compétitive.