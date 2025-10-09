Mercato concurrents OM : Lyon vous doubler Strasbourg pour ce talent de PL ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Alors que l’Olympique de Marseille observe attentivement les mouvements de ses concurrents en Ligue 1, une nouvelle rumeur agite le mercato du côté de l’Olympique Lyonnais. D’après les informations du média britannique Sky Sports, le club rhodanien s’intéresserait de près à Fabio Carvalho, milieu offensif portugais actuellement sous contrat avec Brentford.

Le nom de Fabio Carvalho n’est pas inconnu en France. L’hiver dernier, Strasbourg avait déjà tenté d’obtenir le prêt du joueur, alors priorité de Liam Rosenior, qui l’avait dirigé à Hull City. À l’époque, Brentford avait repoussé la proposition du RCSA, préférant conserver son jeune talent. Un an plus tard, le dossier revient sur la table.

L’OL entre dans la danse pour Fabio Carvalho

Selon Sky Sports, Strasbourg n’a pas abandonné l’idée de recruter le joueur de 22 ans, mais devra désormais composer avec la concurrence de l’Olympique Lyonnais. Malgré des finances en difficulté, le club continue de scruter le marché anglais, après avoir recruté Tyler Morton à Liverpool l’été dernier.

Le profil offensif et créatif de Carvalho plaît à Lyon, en quête de solutions pour redynamiser un secteur offensif souvent défaillant depuis le début de saison. Mais Brentford, actuel 16e de Premier League, ne semble pas disposé à s’en séparer facilement.

Carvalho, un joueur courtisé entre France et Allemagne

Sous contrat jusqu’en 2029, Fabio Carvalho traverse une période compliquée en Angleterre. Arrivé pour 24 millions d’euros en 2024, il peine à s’imposer face à Mikkel Damsgaard (7 matchs, 2 buts). Son entraîneur, Keith Andrews, a d’ailleurs rappelé son attachement au joueur : « J’ai une très bonne relation avec Fabio, il me fait confiance et sait que je crois en lui. Je lui ai simplement demandé d’être patient, car je suis convaincu qu’il deviendra un joueur important pour ce club. »

En plus de Strasbourg et Lyon, Stuttgart suivrait également la situation de près. D’après Transfermarkt, le joueur portugais est estimé à 14 millions d’euros. Reste à savoir si l’OL, malgré une situation financière fragile, aura les moyens de s’aligner sur la concurrence pour tenter un nouveau coup sur le marché anglais.