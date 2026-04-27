Mercato concurrents OM : Monaco accélère sur cet attaquant courtisé par Marseille en 2025 !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Alors que le marché des transferts s’anticipe déjà en coulisses, un dossier suivi de près par l’Olympique de Marseille refait surface. L’attaquant du FC Nantes, Matthis Abline, ciblé par l’OM l’été dernier, est désormais dans le viseur de l’AS Monaco, qui a dégainé une première offre.

Monaco passe à l’offensive pour Abline

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Selon les informations de L’Équipe, l’AS Monaco a formulé une offre écrite estimée à 15 millions d’euros, assortie de 5 millions de bonus, pour s’attacher les services de Matthis Abline. Une proposition rapidement refusée par le FC Nantes, qui valoriserait son attaquant à hauteur de 40 millions d’euros.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’ancien joueur du Stade Rennais reste un profil apprécié malgré une saison 2025-2026 plus discrète (5 buts en 29 matches de Ligue 1). À 23 ans, son potentiel et sa capacité à jouer en transition continuent d’attirer plusieurs clubs européens.

L’OM avait déjà tenté sa chance, Kita avait recadré

Le dossier Matthis Abline n’est pas nouveau du côté de l’Olympique de Marseille. À l’été 2025, le club phocéen avait déjà formulé une offre pour le buteur nantais. Une tentative qui avait suscité une réaction ferme de Waldemar Kita, président du FC Nantes.

« Qu’ils arrêtent à chaque fois de faire pression sur les joueurs » avait-il déclaré, avant d’ajouter : « Si à Marseille ils pensent prendre Abline pour rien du tout, ils se trompent. […] Abline n’ira pas à l’OM, sauf s’ils paient une fortune, 50 millions d’euros. »

Malgré une saison plus compliquée sur le plan statistique, Matthis Abline conserve une certaine cote sur le marché. L’été dernier, le Paris FC avait proposé 25 millions d’euros, tandis que Wolverhampton Wanderers était monté jusqu’à 30 millions, sans succès.

Dans un contexte où Monaco anticipe des départs offensifs (notamment Maghnes Akliouche ou Folarin Balogun), le dossier Abline apparaît comme prioritaire. Reste à savoir si le club de la Principauté acceptera de revoir son offre à la hausse pour convaincre Nantes.