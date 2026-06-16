Mercato concurrents OM : Nice a aussi trouvé son coach…

Libre depuis son départ de Lorient, Olivier Pantaloni devrait rapidement rebondir en Ligue 1. Le technicien corse est annoncé tout proche de prendre les commandes de l’OGC Nice.

Le jeu des chaises musicales se poursuit sur les bancs français. Selon les informations de L’Équipe, Olivier Pantaloni est en passe de devenir le nouvel entraîneur de l’OGC Nice. Les discussions entre les différentes parties auraient fortement progressé ces derniers jours et une issue positive serait désormais attendue.

Après plusieurs saisons marquantes à Ajaccio, puis un passage sur le banc de Lorient, le technicien de 59 ans pourrait ainsi relever un nouveau défi sur la Côte d’Azur. Les dirigeants niçois auraient été séduits par son expérience du football français et sa capacité à construire des équipes compétitives sur la durée.

Un nouveau projet pour Pantaloni

Si sa nomination se confirme, Olivier Pantaloni aura la lourde tâche de maintenir les ambitions élevées du club azuréen. L’objectif sera notamment de poursuivre la progression de l’équipe et de rester dans la lutte pour les places européennes.

Reconnu pour son management et sa connaissance de la Ligue 1, l’entraîneur corse s’apprête à découvrir un environnement différent de ceux qu’il a connus jusqu’à présent. Une opportunité importante dans sa carrière, au sein d’un club qui ambitionne de s’installer durablement parmi les meilleures équipes françaises.

Sauf retournement de situation, l’officialisation de son arrivée sur le banc de Nice pourrait désormais intervenir dans les prochains jours.