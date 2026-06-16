Tension, blocage, dossiers multiples… Pourquoi l’UEFA fait patienter l’OM ?

L’Olympique reste dans l’attente du verdict mais le temps semble long. Depuis maintenant près de deux semaines, la commission du contrôle financier analyse les comptes de l’OM avant de se prononcer sur sa décision finale qui pourrait lourdement impacter le club marseillais. Le verdict est attendu mercredi.

L’attente commence à être longue. L’Olympique de Marseille patiente et reste bloqué alors que l’UEFA n’a toujours pas tranché sur l’avenir européen du club phocéen. Une situation qui appuie le sentiment d’incertitude qui entoure l’OM.

L’OM, un club à l’arrêt

Alors que Grégory Lorenzi a pris ses fonctions il y a quelques semaines déjà, le club olympien n’avance pas sur ses autres chantiers. Celui du coach est à l’arrêt. Habib Beye est toujours au club en attendant que Bruno Genesio le remplace. Du côté des départs, rien à signaler alors Marseille est dans l’urgence avant son audition face à la DNCG à la fin du mois.

Quelques arrivées sont à signaler mais elle concerne plutôt la réserve que le groupe professionnel avec les signatures de Sacha Lung et Jephte Malanda. Des avancées au ralenti qui s’expliquent par l’avenir incertain de l’OM.

“C’est le seul club où il ne se passe rien”

Depuis près de deux semaines, l’UEFA épluche les comptes de l’Olympique de Marseille et son verdict se fait attendre. Les perspectives pourraient s’assombrir avec une potentielle exclusion de la Ligue Europa en ligne de mire. Une situation qui crispe le club en interne. Selon un salarié du club dans la Provence, “il y a de la tension dans l’air.”

Un sentiment partagé par de nombreuses personnes au club qui ne savent pas de quoi l’avenir proche sera fait. “C’est actuellement le seul club où rien ne se passe, où il n’y a même pas de budget pour engager des joueurs pour l’équipe réserve. Tous les dossiers sont en stand-by”, explique à La Provence, un agent d’un Olympien incapable de fournir la moindre réponse aux clubs qui souhaitent se renseigner sur les éventuelles conditions de départ de son joueur.

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L’OM devrait être fixé mercredi

La situation dure depuis longtemps et elle devrait encore s’étirer quelques heures. Le dossier marseillais est compliqué pour l’UEFA à cause des dizaines de millions de déficit et son verdict ne cesse d’être repoussé. Les raisons sont multiples selon La Provence car les conséquences pourraient être dramatiques allant d’une simple mise en garde à l’exclusion de la Ligue Europa.

L’Instance de contrôle financier des clubs de l’UEFA étudie avec minutie le cas olympien mais aussi les dossiers des autres clubs européens. Au total, elle en compterait quinze dont ceux de Côme et de la Roma.

L’UEFA souhaite dévoiler tous les verdicts au même moment, ce qui retarde l’échéance du dossier marseillais. Mais l’attente devrait bientôt s’arrêter. Selon les informations de L’Equipe, le verdict devrait être rendu ce mercredi.

Une décision qui pourrait être difficile pour l’OM mais aurait, au moins, l’avantage de permettre d’y voir plus clair concernant la saison prochaine.

Clarence Maillefaud