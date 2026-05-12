Mercato concurrents OM : recrue fantôme, dette colossale… la folie financière de John Textor à l’OL !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le décryptage de RMC Sport sur la gestion de John Textor à la tête de l’Olympique Lyonnais révèle une mécanique financière complexe, marquée par de nombreuses anomalies désormais passées au crible par la nouvelle direction. Alors que Michele Kang tente de stabiliser le club, les révélations pourraient ouvrir la voie à des procédures judiciaires.

Une gestion contestée et des flux financiers opaques

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Selon le décryptage de RMC Sport, la direction actuelle de l’Olympique Lyonnais (OL) poursuit un travail d’audit approfondi pour comprendre l’ensemble des mécanismes financiers mis en place sous l’ère John Textor. Le club évoque dans un communiqué des “expositions héritées du passé” et des engagements financiers dont l’existence n’aurait pas été pleinement identifiée auparavant.

Parmi les éléments mis en lumière figure l’utilisation de garanties croisées entre les clubs de la galaxie Eagle Football, notamment Botafogo et Molenbeek, sans que l’OL n’en ait pleinement mesuré l’ampleur. Le communiqué du club, relayé dans l’analyse de RMC Sport, évoque également des “dépréciations de créances sur des parties liées”, confirmant la complexité du montage financier.

Des anomalies majeures et une incertitude persistante

L’enquête interne fait état de situations particulièrement sensibles, dont des opérations de transferts et d’actifs économiques difficiles à retracer. L’exemple d’Igor Jesus, présenté comme une opération à plus de 40 millions d’euros sans passage effectif au centre d’entraînement de Décines, illustre l’ampleur des interrogations soulevées. Luis Henrique, transféré en janvier 2025 de Botafogo au Zenith Saint-Pétersbourg, ses “droits” économiques ont été crédités sur les comptes de l’OL.

Toujours selon RMC Sport, certaines créances liées à des joueurs auraient été intégrées dans les comptes de l’OL sans contreparties sportives directes, alimentant les doutes sur la cohérence globale du modèle.

Le club évoque désormais une possible action en justice pour défendre ses intérêts, alors que la dette globale dépasserait les 600 millions d’euros selon les éléments comptables cités.

Dans ce contexte, la nouvelle direction menée par Michele Kang est saluée pour son travail de stabilisation, tandis que le passé récent continue de peser lourdement sur l’équilibre financier du club rhodanien. L’ombre de l’ère John Textor reste ainsi au centre d’un dossier qui pourrait encore évoluer sur le plan judiciaire.