Mercato OM : Marseille tient son nouveau directeur sportif ! (accord trouvé)

L’OM tient son futur patron du sportif. Selon les informations de L’Équipe, Grégory Lorenzi a pris la décision de rejoindre Marseille pour prendre en charge la direction sportive du club cet été.

Après dix années passées à Brest, où il a participé à une ascension spectaculaire du club breton de la Ligue 2 jusqu’à la Ligue des champions, Lorenzi va succéder à Medhi Benatia, dont le départ est désormais acté.

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Pendant plusieurs semaines, OGC Nice semblait pourtant en pole position pour attirer le dirigeant corse de 42 ans. Mais selon L’Équipe, c’est finalement le projet marseillais qui a fait la différence, notamment grâce à l’implication directe de Stéphane Richard.

Le futur président de l’OM, qui prendra officiellement ses fonctions le 1er juillet, aurait convaincu Lorenzi avec une proposition plus ambitieuse sportivement et financièrement que celle de Nice.

Autre élément décisif : l’ancien dirigeant brestois disposerait des pleins pouvoirs sur le secteur sportif marseillais. Dans un club plongé dans une crise majeure depuis plusieurs semaines, Lorenzi aura notamment pour mission de reconstruire l’effectif mais aussi de choisir le futur entraîneur de l’OM après le départ annoncé de Habib Beye.

Toujours selon L’Équipe, le profil recherché pour le prochain coach serait plutôt français.

Lorenzi devrait également arriver à Marseille accompagné de son frère, qui occupait un rôle de scout à Brest ces dernières saisons et pourrait intégrer la cellule de recrutement olympienne.

Cette nomination marque un tournant majeur dans la nouvelle stratégie de l’OM, alors que Frank McCourt souhaite profondément restructurer le club après une saison marquée par les tensions internes, les contre-performances sportives et une rupture grandissante entre les dirigeants, le vestiaire et les supporters.