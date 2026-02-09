Mercato concurrents OM : Rennes vire Beye, un grand favori annoncé pour la suite !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le Stade Rennais a officialisé ce lundi la fin de sa collaboration avec Habib Beye, deux jours après la défaite à Lens (3-1). Le club breton a communiqué sur la mise en place d’un intérim, tandis que la piste Franck Haise est évoquée par RMC Sport pour reprendre le banc.

Une éviction officialisée après la défaite à Lens

Le Stade Rennais a confirmé dans un communiqué l’éviction de Habib Beye. L’entraîneur quitte le club en même temps que ses adjoints Olivier Saragaglia, Sébastien Bichard et Yann Cavezza. Cette décision intervient dans la foulée de la nouvelle défaite concédée à Lens (3-1), qui a précipité la fin de son mandat.

Dans son communiqué, le club précise que l’intérim sera assuré “jusqu’à nouvel ordre” par Sébastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelièvre et Maxime Le Marchand. Une solution temporaire mise en place dans l’attente d’une décision définitive sur le futur entraîneur.

Franck Haise, une option crédible selon RMC Sport

Selon les informations de RMC Sport, Franck Haise est aujourd’hui le grand favori pour succéder à Habib Beye. Libre depuis son départ de OGC Nice le 28 décembre dernier, le technicien connaît bien le club breton pour être passé par le centre de formation rennais entre 2006 et 2012.

En Bretagne, Haise retrouverait des visages familiers, à commencer par le président Arnaud Pouille, qu’il a côtoyé à RC Lens. Il pourrait également travailler avec Brice Samba, gardien écarté lors du dernier match à Lens, et Seko Fofana, prêté au FC Porto durant le mercato hivernal après avoir été mis à l’écart par Beye.

À ce stade, aucune officialisation n’a été faite par le Stade Rennais, qui gère une transition délicate en pleine saison de Ligue 1, avec des choix sportifs lourds de conséquences à court terme.