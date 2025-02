Mercato concurrents OM : Textor recrute un ancien de Manchester United et vise Crespo !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). John Textor renforce son projet en recrutant Ed Woodward pour gérer les relations d’Eagle Football avec Wall Street et explore l’option Hernán Crespo pour entraîner Botafogo.

À la recherche de soutiens financiers et d’expertise en marchés boursiers, à quelques semaines de l’entrée d’Eagle à la Bourse américaine, John Textor a décidé de renforcer son équipe en recrutant Ed Woodward. L’ancien dirigeant de Manchester United intègre ainsi le conseil d’administration, comme l’a révélé Sky Sports.

Ed Woodward débarque chez Eagle Football

Ancien vice-président et directeur général des Red Devils entre 2012 et 2022, Ed Woodward aura pour mission principale de gérer les relations d’Eagle Football avec Wall Street. Ce choix stratégique vise à sécuriser et optimiser l’entrée de la structure en bourse, un tournant décisif pour l’avenir du projet de Textor.

Par ailleurs, le propriétaire de l’OL continue d’explorer différentes pistes pour le banc de touche de Botafogo. Il a notamment rencontré Hernán Crespo, ancien entraîneur de São Paulo, en vue d’un éventuel recrutement. Cette initiative souligne la volonté de Textor de structurer et solidifier son projet global, aussi bien sur le plan financier que sportif.

L’arrivée de Woodward et les discussions avec Crespo s’inscrivent ainsi dans une stratégie ambitieuse qui vise à faire d’Eagle Football un acteur incontournable sur la scène internationale, tant en bourse que sur les terrains.