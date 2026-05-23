Mercato concurrents OM : Un doute concernant le futur de Sage au RC Lens ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le nom de Pierre Sage circule déjà avec insistance sur le marché des entraîneurs après la saison historique du RC Lens. Sacré en Coupe de France et dauphin du PSG en Ligue 1, le technicien lensois a reconnu avoir reçu de nombreuses sollicitations. Une déclaration qui pourrait rapidement faire réagir plusieurs clubs français, dont l’OM, toujours attentif aux opportunités sur le marché des entraîneurs.

Pierre Sage entretient le flou sur son avenir

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Après une saison exceptionnelle conclue par une victoire 3-1 contre l’OGC Nice en finale de la Coupe de France, Pierre Sage s’est présenté devant les médias avec un discours mesuré mais loin d’être totalement rassurant pour les supporters lensois. Sous contrat jusqu’en 2028 avec le RC Lens, l’entraîneur de 47 ans a confirmé que son avenir faisait déjà l’objet de nombreuses discussions.

« Si je reste à Lens la saison prochaine ? Il n’y a pas de raison que ça évolue, mais je vous avoue qu’il y a beaucoup de contacts. Après je suis sous contrat, mais je vais essayer de l’honorer. Je suis très content dans ce club. Ce n’est peut-être pas le moment de parler de ça », a-t-il déclaré au micro de France TV après le sacre lensois.

Une sortie qui intervient quelques jours seulement après une autre déclaration accordée à L’Équipe, où le technicien avait déjà laissé entendre que plusieurs scénarios restaient possibles pour la suite de sa carrière. « Je sais que tout peut se passer », avait-il notamment expliqué, tout en affirmant sa volonté de poursuivre l’aventure avec le groupe lensois.

Une saison historique qui attire forcément les convoitises

Le travail réalisé par Pierre Sage cette saison n’est pas passé inaperçu. Arrivé avec l’ambition de stabiliser le projet lensois, l’ancien coach de l’OL a finalement conduit les Sang et Or vers une saison historique. Le RC Lens a terminé deuxième de Ligue 1, après avoir longtemps rivalisé avec le PSG dans la course au titre.

Mais surtout, le club artésien a remporté la première Coupe de France de son histoire après 120 ans d’existence. Un exploit largement salué dans le football français et célébré jusque dans les rues de Bollaert.

Cette réussite sportive place logiquement Pierre Sage parmi les entraîneurs les plus cotés du moment. Son management, sa capacité à faire progresser un collectif et sa communication maîtrisée séduisent bien au-delà du nord de la France.

L’OM attentif au dossier ?

Dans ce contexte, difficile de ne pas voir le nom de Pierre Sage associé à plusieurs grands clubs français. L’OM, qui cherche régulièrement à renforcer sa stabilité sportive, pourrait observer avec attention l’évolution de la situation. Le profil du technicien lensois correspond à plusieurs critères recherchés sur la Canebière : jeu offensif, gestion de groupe et capacité à performer sous pression.

Pour l’heure, aucune discussion officielle avec le club marseillais n’a été évoquée. Mais les propos du coach lensois confirment bien qu’il dispose d’options pour la suite de sa carrière.

Le principal enjeu sera désormais de savoir si le projet du RC Lens, renforcé par une qualification en Ligue des Champions, suffira à convaincre Pierre Sage de poursuivre l’aventure dans l’Artois. Car après une telle saison, les sollicitations ne devraient pas manquer dans les prochaines semaines.