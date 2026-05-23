Mercato OM : Riolo vraiment pas rassuré par l’imbroglio Lorenzi

Alors que l’OM tente de lancer un nouveau cycle avec l’arrivée annoncée de Grégory Lorenzi et une volonté affichée d’“apaisement”, Daniel Riolo a sérieusement nuancé ce discours jeudi soir sur RMC Sport. Dans l’After Foot, le journaliste a pointé les contradictions et les difficultés déjà visibles autour du projet marseillais.

Le chroniqueur de RMC estime que l’idée d’un OM plus calme et mieux structuré reste, pour le moment, très théorique. Selon lui, le club phocéen est déjà confronté à ses premières turbulences, notamment autour du dossier Grégory Lorenzi, annoncé proche de Marseille alors qu’un accord verbal existait avec Nice.

« Je ne vois pas trop le côté apaisé. Ils vont tenter la carte du 100 % français. Ça a commencé par Greg Lorenzi, effectivement ça envoie de l’apaisement. Le gars qui travaille très bien, qui a parfaitement mené son petit projet à Brest, la boutique était bien tenue. »

Riolo a ensuite raconté les coulisses d’un dossier qu’il juge révélateur de la confusion qui entoure actuellement l’OM. Le journaliste explique avoir lui-même reçu des informations contradictoires concernant l’avenir du désormais ex-dirigeant brestois.

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Sans déconner, le projet apaisement…

« La veille de l’annonce de Greg Lorenzi à l’OM, j’étais avec un acteur du monde du foot, qui m’a dit que c’était bouclé et qu’il avait signé à Nice. Donc j’étais un peu perdu par rapport aux infos que j’avais. Mais finalement non, c’était un accord verbal. »

« Je me rends compte que la personne qui m’avait dit ça ne mentait pas. Là, on est en train de s’apercevoir que le projet apaisé, il commence déjà par une vraie galère. Lorenzi, soi-disant installé déjà dans son fauteuil à l’OM, ne l’est pas et doit prier pour que Nice descende. C’est quand même hallucinant ! Sans déconner, le projet apaisement… »