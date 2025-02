Mercato concurrents OM : United veut s’offrir un double gros coup au LOSC ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Manchester United aimerait s’offrir deux joueurs cadres du LOSC cet été mais la concurrence est forte !

En grande difficulté en Premier League, Manchester United cherche à renforcer son effectif sans pour autant exploser son budget. Selon The Guardian, les Red Devils pourraient tenter de recruter gratuitement Jonathan David et Angel Gomes lors du prochain mercato estival.

Actuellement en pleine tourmente, Manchester United occupe une très décevante 15e place en Premier League. Avec un seul point pris sur les trois dernières journées, les hommes de Ruben Amorim peinent à redresser la barre. La situation financière du club inquiète également, au point que la direction a dû fermer la cantine du personnel pour réaliser des économies.

Malgré ce contexte difficile, MU prépare activement le mercato estival et souhaite recruter malin. Le club anglais pourrait ainsi profiter de la situation contractuelle de deux joueurs du LOSC pour renforcer son effectif à moindre coût.

🚨 JUST IN: Manchester United will have a limited transfer budget for this summer and they are keeping close look at the free-agent’s market:

• Jonathan David

• Angel Gomes

• Jonathan Tah

• Leroy Sane

• Calvert-Lewin

Are all in the shortlist for Man United! [@TEAMtalk… pic.twitter.com/SjUrfQqf2F

— UtdXclusive (@UtdXclusive) February 24, 2025