Mercato : Enorme coup dur pour Lyon avant d’affronter l’OM !

MERCATO LYON : À l’approche du choc face à l’OM dimanche soir, Lyon doit reste sous pression financière va finalement devoir composer sans l’un de ses éléments majeurs.

À deux jours du choc face à l’OM, l’Olympique Lyonnais enregistre un départ de taille. L’attaquant géorgien Georges Mikautadze va quitter le club rhodanien pour rejoindre Villarreal. Selon les informations de RMC Sport, un accord total a été trouvé avec le club espagnol pour un transfert estimé à 30 millions d’euros. Le joueur est attendu samedi en Espagne afin de signer un contrat de cinq ans.

Une vente imposée par la situation financière

Cette transaction constitue un véritable soulagement financier pour l’OL. Confronté depuis plusieurs mois à la pression de la DNCG et de l’UEFA, le club présidé par Michele Kang devait impérativement générer des revenus conséquents pour respecter ses engagements (40 M€ d’ici 2026). Après avoir échappé de justesse à une relégation administrative en Ligue 2 en juillet dernier, cette vente offre un bol d’air au club lyonnais.

A lire aussi : Ligue des Champions : Riolo reste optimiste pour l’OM !

Paulo Fonseca, entraîneur de l’OL, avait d’ailleurs préparé les esprits :

« Ce sont des joueurs importants pour nous, mais nous savons qu’en raison de notre situation, nous avons besoin de vendre un joueur majeur. »

S’il souhaitait conserver Mikautadze, l’urgence économique a finalement eu raison de la logique sportive.

Un coup dur avant d’affronter Marseille

Sur le plan sportif, cette perte est un véritable coup dur pour Lyon, qui s’apprête à défier l’OM dimanche soir au Groupama Stadium. Auteur d’une saison convaincante, Mikautadze représentait l’une des principales armes offensives des Gones.

L’OL se retrouve donc affaibli avant de croiser une équipe marseillaise revancharde, alors que l’avenir de Malik Fofana – un temps évoqué sur le départ – semble désormais s’inscrire dans le Rhône.

La direction lyonnaise devra désormais rapidement trouver une solution en attaque, alors que le mercato fermera ses portes dans quelques jours seulement.